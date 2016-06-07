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  • Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки

Участники

Сборная Германии выглядит явным фаворитом не только этой группы, но и всего турнира. Однако в составе команды перед стартом турнира не обошлось без потерь. Марио Гетце только успел помечтать, как сыграет вместе с Ройсом на Евро, как в составе сборной Марко не оказалось. «Ройс может бегать только вперед и назад. Мы очень расстроены», – рассказал о травме игрока наставник сборной Иоахим Лев. Ройс пропускает второй турнир подряд, а немецкая команда по среднему возрасту игроков (25,43) уступает только еще более юным англичанам.

Потеряла классного футболиста и сборная Польши. Знакомый российским зрителям полузащитник «Терека» Мацей Рыбус, пробовавшийся и в клубе и в национальной команде слева в обороне, пропустит Евро из-за травмы плеча. На качестве атакующей игры его отсутствие не должно сказаться. В отборочном цикле поляки наколотили в ворота соперников 33 мяча, пропустив при этом всего 10. Те же немцы, игравшие с командой Польши в одной группе, забили 24 гола.

Не уступает полякам и сборная Украины, опять же хорошо известная болельщикам в нашей стране. Полузащитник «Уфы» Зинченко, например, стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, побив рекорд Шевченко. «Нынешний состав сборной Украины – один из лучших в истории», – говорит защитник Артем Федецкий. Перед Украиной при этом стоит задача выхода в плей-офф турнира. На большие свершения тут пока не настраиваются.

Номинальным аутсайдером квартета выглядит сборная Северной Ирландии. 12 игроков, попавших в заявку команды на Евро, вообще представляют низшие дивизионы английского чемпионата. В команде абсолютно нет звезд, но зато нашелся представитель «Манчестер Юнайтед». Эта Пэдди Макнэйр – продукт философии Луи ван Гаала, которого голландский специалист подпустил к основе «МЮ». Дружина О’Нила вряд ли надеется на что-то серьезное, но попытается взять свое командной сплоченностью и совершить парочку сенсаций.

Фишка группы

Тем более что перед стартом Евро сборная Северной Ирландии не проигрывает уже в 12 матчах подряд. Таким результатом не может похвастаться ни одна команда, попавшая на чемпионат Европы. В последний раз подопечные Мартина О’Нила терпели поражение еще весной прошлого года, когда с минимальным счетом уступили команде Шотландии. Сколько еще Северная Ирландия сможет магически уходить с поля непобежденной? Узнаем на чемпионате Европы, где все соперники явно превосходят команду по классу.

За кого поболеть

Если кто и вызывает симпатии, так это игроки, для которых удачно сложился клубный сезон. Роберт Левандовски должен подтвердить свои бомбардирские навыки в сборной, дотащив ее хотя бы до плей-офф турнира. Андрею Ярмоленко предстоит лишний раз прорекламировать себя для европейских клубов на случай отъезда из киевского «Динамо». В Германии выделяются молодые Вайгль и Сане. На юных немцев в нынешнем сезоне резко подскочила трансферная цена, что они заслужили своим стремительным прогрессом. Не устраивают персоналии? Тогда просто поддержите сборную Северной Ирландии – команду, уже являющуюся настоящим феноменом.

Чего ожидать

Сборная Германии будет набирать кондиции по ходу турнира. Проигрыш словакам и невразумительная игра с венграми дали общественности понять, что немцы планируют выйти на пик формы ближе к плей-офф. Команды Украины и Северной Ирландии, напротив, выглядят готовыми к большим свершениям уже сейчас. А поляки наверняка вспомнят матчи отборочного цикла, где боролись за первое место как раз с немцами. Футбол с хорошей стороны предстанет в этой группе для нейтральных зрителей. Здесь можно предсказать большое количество сенсаций, возможные осечки сборной Германии и победы Северной Ирландии – веселье, за которое мы так любим эту игру с мячом.

На что похоже

Одной из главных достопримечательностей Франции являются ее замки. Их на территории страны насчитывается около пяти тысяч, но каждый из них по-своему особенный и привлекательный. Команды из группы С выступят в качестве украшения предстоящего Евро, а потому и сравним их с замками. Сборная Германии будет этакой королевской резиденцией, вокруг которой завиваются и плетутся интриги. Польша предстанет средневековой крепостью, а команда Украины напоминает утонченный замок Шамбор. Еще с эпохи феодалов во Франции сохранился замок Баржем, очень похожий на команду Северной Ирландии. Ирландцы не блещут мастерством, но победить их сложно любому сопернику.

Полный календарь турнира

Где смотреть?

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Комментарии (8)
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mihail1980
1465312267
интересно какое место займет украина
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druga7
1465330942
Автор статьи будет болеть за Ирландцев видно по статье. Пишу как будет Германия -- Украина 4 : 0 Сев.Ирл -- Польша 2 : 2 Украина -- Сев.Ирл 2 : 1 Германия -- Польша 3 : 1 Украина -- Польша 0 : 0 Сев.Ирл -- Германия 0 : 2 Германия 9 оч Украина 4 оч Польша 1 оч Сев.Ирл 1 оч
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Ч.В.Г.
1465373118
1 Германия, 2 Польша, 3 украина, 4 С. Ирландия
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denisov
1465411826
1)Германия 2)Польша 3)Украина 4)Сев.Ирландия
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badzan
1465472353
1)Германия 2)Украина 3)Польша
4)Северная Ирландия
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