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    Пять опасений о сборной России перед Евро-2016


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    Голосов: 0
    06.06.2016 13:00
    Делать выводы по товарищеским матчам – дело неблагодарное. Особенно когда результаты неутешительные. «Бомбардир» рассуждает о том, чего следует опасаться болельщикам сборной России, и надеется, что прогнозы не оправдаются.
    СПОЙЛЕРЫ
    Травмы подкосили сборную России. Но дело не только в проблемах составов. Команда не готова к Евро физически и морально. Сильные соперники на групповом этапе могут добить наш коллектив.

    Разрушенная модель игры

    Во что будет играть Леонид Слуцкий со сборной России? По матчу с Сербией возникало представление, что наши игроки и сами этого не понимают. Однако не успел Слуцкий пережить потерю Дзагоева, как добавились новые проблемы. У Игоря Денисова в безобидной ситуации дала сбой пресловутая задняя поверхность бедра. Теперь полузащитника придется заменить на другого игрока, но достойных кандидатов в сборную при этом почти не осталось. Возможно, Слуцкому теперь придется отойти от привычных задумок, попытавшись за считанные дни перестроить модель игры. Однако времени на проверку больше нет. Уже в матче с Англией возможен вариант, когда игра сборной будет внушать ощущения еще ужаснее, чем в товарищеских встречах.

    Медленная оборона

    Матчи с Чехией и Сербией открыли глаза на еще одну извечную проблему. Она всем известна, но перед крупными турнирами разговоры всегда почему-то замолкают. Защитники сборной России не готовы к такому уровню игры. Прежде всего, опасение вызывают слишком высокие скорости соперников. У Игнашевича и Березуцкого в чемпионате России таких оппонентов, как Тадич и Митрович, можно пересчитать по пальцам, а в Лиге чемпионов в ЦСКА принято играть лишь групповой этап. Практики выступления на высоком уровне нашим оборонцам не хватает. И если в верховой борьбе с Кейном шансы у нашей обороны неплохие, то справиться со скоростью Варди или Бэйла уже в матчах группового этапа Евро будет тяжело.

    Отсутствие «физики»

    Не бежится при этом не только у центральных защитников. Вся игра сборной вроде бы должна строиться на скорости, но на деле мы не получаем в исполнении россиян даже быстрых контратак. Каждый прорыв игрока с мячом легко пресекается, даже если у него изначально есть преимущество в пространстве. Радует только Головин, все еще окрыленный столь удачным сезоном в ЦСКА. Причины того, что у россиян плохое функциональное состояние, следует искать в модели тренировок и сложном сезоне. Тяжелые физические нагрузки дали о себе знать уже в матче с Чехией. С сербами ко второму тайму россияне стали играть немножко быстрее, но этого по-прежнему недостаточно для уровня Евро. Существует вероятность, что сборная России наберет лучшие кондиции, когда уже вылетит из турнира.

    Мамаев и Смолов

    Основу сборной составляют игроки ЦСКА и «Зенита». При помощи сыгранных сочетаний Слуцкий планирует сделать из разношерстного коллектива цельную команду. Однако при этом серьезно страдает связка Смолова и Мамаева – едва ли не лучшая «парочка» в российской Премьер-лиге. Весь сезон Мамаев пасовал на Смолова, а нападающий «Краснодара» благодаря этому наконец-то нашел себя. Эту связку наиграл в клубе Олег Кононов, но Леонид Слуцкий благополучно решил ей пожертвовать. В сборной Мамаев подменяет именно Смолова, что лишает нас наслаждения от совместной игры двух набравших форму игроков.

    Плохое моральное состояние

    Поражения убивают, а победы делают сильнее. Так уж принято в футбольном мире, где нам приходится существовать. Пока сборной России везло, ведь при Слуцком все неудачи случались исключительно в товарищеских матчах. Но на фоне того, как англичане перед стартом Евро выдают серию побед, а словаки обыгрывают команду Германии, нашим парням становится немножко грустно. Если в стартовом матче турнира россияне уступят сборной Англии, то команда может посыпаться. Проводить параллели с Евро-2008 не будем, да и слепо верить в чудеса не стоит. Однако немножко удачи и любой маленький успех все-таки способны придать нашей команде уверенности. Тогда российскую команду уже точно никто не остановит.

    Сборные России и Сербии обменялись голами в концовке

    «Индивидуальное общение – зло». Первый имиджевый промах Леонида Слуцкого

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 8 июня 2016, 22:54

      Какая улучшающаяся форма???? Были г-но, стали золотом??? оп-опа зеленая ограда!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 8 июня 2016, 22:50

      Это мы их заманиваем, типо лохи, а мы им вдуем!!!

      0
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 15:19

      Опасений намного больше двадцати.
      Количество сборников плюс тренерский штаб.

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      Рейтинг: +14

      zyrian218 7 июня 2016, 01:04

      Да ну, бредовая статья, такое ощущение, что писал какой то дилетант... Защита автора не устраивает, а атака что? С защитой как раз всё ясно. Она такая, какая есть, медленная, но опытная и, не побоюсь этого слова, мастеровитая. Замены ей нет. Сложно держать оборону, когда нет уверенности в атаке, когда идут обрезы в довольно простых ситуациях, когда игроки центра поля и атаки банально не знают, что делать с мячом.Товарищеские матчи показали, что мы с огромным трудом создаём моменты. Похоже, Слуцкому не хватает времени разобраться, как должны взаимодействовать Дзюба, Кокорин и Смолов. Потенциал у ребят хороший, но действуют довольно разрозненно, нет сыгранности. Ну и конечно, физическое состояние игроков после тяжелых нагрузок. Команда готовилась таким образом, чтобы пик формы пришелся на конец группового этапа, что очень логично (да, я считаю, что матч с Англией можно слить, если можно так выразиться, но потом спокойно обыграть Словакию и Уэльс). Вообще, глупо постоянно пенять на защиту. Посмотрите: Один из голов Чехи нам забили после индивидуальной ошибки нашего натурализованного "немца" (не Березуцкого или Игнашевича!) Второй гол вышел на загляденье, просто удалась отличная комбинация (началось всё с открывшейся дыры на правом краю обороны (это же не позиция "медленных" Игнашевича с Березуцким, правда ведь?) Гол сербов - это побочный эффект тактики искусственного офсайда, которую очень часто применяет линия нашей обороны. Там не то чтобы кто то что то недоглядел, просто рассчитывали на то что пас будет во вне игры. но сербам удалось очень тонко разыграть. Только не думайте, что я излишне защищаю сборную. Меня взбесила именно беззубость в атаке! Нет не то что последнего паса, предпоследнего нет... Одна надежда на оставшееся тренировочное время и улучшающуюся форму игроков. Верим, ждём!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > zyrian218 7 июня 2016, 13:06

      Да никакущая у нас защита. Сербы забили нам из-под Березуцкого, а он стоял и руку поднял и это по твоему мастеровитый?

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > zyrian218 7 июня 2016, 13:06

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 7 июня 2016, 00:09

      опасение одно- не опозорится сильно

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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 июня 2016, 00:04

      Защитников то высокого уровня у нас и нет.

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 6 июня 2016, 15:46

      Да и вобще, когда это наша сборная была фаворитом на крупных футбольных мероприятиях? Из группы выйдут, уже хорошо, уже достижение

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 6 июня 2016, 15:45

      Сколько тут умных мыслей произносится, через одного тренер нашей сборной, все знающие и тренируют я так понимаю сборные и топ-клубы европейские. Все знают кем играть сборной и как играть... А РФС без головы, то Капелло назначит, то Слуцкого...

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      Рейтинг: +20

      Пацанчик54 6 июня 2016, 15:21

      Знал бы кто сломается - заявку б поменял. А если серьёзно, то у нас уже какой год такая тенденция в российском футболе: тренеры всё лучше, а игроки всё хуже, и в сборную уже брать попросту некого. Кто ещё более-менее умеет играть (читай: не состарился с Евро-2008), ловят звезду и не относятся к сборной серьёзно.

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      Рейтинг: +628

      somn 6 июня 2016, 14:57

      Я думаю, что ни Дзагоев, ни тем более Денисов не спасли бы нашу сборную. Игры нет, кто в лес, кто по дрова. Из группы нам не выйти.

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