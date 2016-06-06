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Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

Разрушенная модель игры

Во что будет играть Леонид Слуцкий со сборной России? По матчу с Сербией возникало представление, что наши игроки и сами этого не понимают. Однако не успел Слуцкий пережить потерю Дзагоева, как добавились новые проблемы. У Игоря Денисова в безобидной ситуации дала сбой пресловутая задняя поверхность бедра. Теперь полузащитника придется заменить на другого игрока, но достойных кандидатов в сборную при этом почти не осталось. Возможно, Слуцкому теперь придется отойти от привычных задумок, попытавшись за считанные дни перестроить модель игры. Однако времени на проверку больше нет. Уже в матче с Англией возможен вариант, когда игра сборной будет внушать ощущения еще ужаснее, чем в товарищеских встречах.

Медленная оборона

Матчи с Чехией и Сербией открыли глаза на еще одну извечную проблему. Она всем известна, но перед крупными турнирами разговоры всегда почему-то замолкают. Защитники сборной России не готовы к такому уровню игры. Прежде всего, опасение вызывают слишком высокие скорости соперников. У Игнашевича и Березуцкого в чемпионате России таких оппонентов, как Тадич и Митрович, можно пересчитать по пальцам, а в Лиге чемпионов в ЦСКА принято играть лишь групповой этап. Практики выступления на высоком уровне нашим оборонцам не хватает. И если в верховой борьбе с Кейном шансы у нашей обороны неплохие, то справиться со скоростью Варди или Бэйла уже в матчах группового этапа Евро будет тяжело.

Отсутствие «физики»

Не бежится при этом не только у центральных защитников. Вся игра сборной вроде бы должна строиться на скорости, но на деле мы не получаем в исполнении россиян даже быстрых контратак. Каждый прорыв игрока с мячом легко пресекается, даже если у него изначально есть преимущество в пространстве. Радует только Головин, все еще окрыленный столь удачным сезоном в ЦСКА. Причины того, что у россиян плохое функциональное состояние, следует искать в модели тренировок и сложном сезоне. Тяжелые физические нагрузки дали о себе знать уже в матче с Чехией. С сербами ко второму тайму россияне стали играть немножко быстрее, но этого по-прежнему недостаточно для уровня Евро. Существует вероятность, что сборная России наберет лучшие кондиции, когда уже вылетит из турнира.

Мамаев и Смолов

Основу сборной составляют игроки ЦСКА и «Зенита». При помощи сыгранных сочетаний Слуцкий планирует сделать из разношерстного коллектива цельную команду. Однако при этом серьезно страдает связка Смолова и Мамаева – едва ли не лучшая «парочка» в российской Премьер-лиге. Весь сезон Мамаев пасовал на Смолова, а нападающий «Краснодара» благодаря этому наконец-то нашел себя. Эту связку наиграл в клубе Олег Кононов, но Леонид Слуцкий благополучно решил ей пожертвовать. В сборной Мамаев подменяет именно Смолова, что лишает нас наслаждения от совместной игры двух набравших форму игроков.

Плохое моральное состояние

Поражения убивают, а победы делают сильнее. Так уж принято в футбольном мире, где нам приходится существовать. Пока сборной России везло, ведь при Слуцком все неудачи случались исключительно в товарищеских матчах. Но на фоне того, как англичане перед стартом Евро выдают серию побед, а словаки обыгрывают команду Германии, нашим парням становится немножко грустно. Если в стартовом матче турнира россияне уступят сборной Англии, то команда может посыпаться. Проводить параллели с Евро-2008 не будем, да и слепо верить в чудеса не стоит. Однако немножко удачи и любой маленький успех все-таки способны придать нашей команде уверенности. Тогда российскую команду уже точно никто не остановит.

Сборные России и Сербии обменялись голами в концовке

«Индивидуальное общение – зло». Первый имиджевый промах Леонида Слуцкого

Чемпионат Европы Европа Россия Денисов Игорь Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Мамаев Павел Смолов Федор Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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A7XKOLYAN93
1465208165
Смотрел вчера матч нашей доблестной сборной, сборной как сказал мой знакомый овце.бов. Так вот. Если защиту с нападением поменять, то ничего не измениться. Одни кое как будут отбирать, а другие браковать. Здесь полностью систему надо менять. Ну вы посмотрите на них. Как будто их мамка в школу разбудила с утра и они сонные пошли играть. С метлой в руках эти ребята были бы счастливы, но обязательно при условии тех же зарплат.
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Masteralex
1465210438
мда, до чего же гнилой болельщик пошёл у сборной России, она ещё ни одного матча не сыграла в Евро, а уже обсерают со всех сторон и тренер им тоже не такой, не потому что он очень плохо тренирует сборную, а потому что он тренер клуба-конкурента в чемпионате. Зато потом, когда сборная выигрывает, эта гниль кричит "Что они верили в сборную", ну-ну. Неужели нельзя просто взять и болеть за эту сборную, другой у нас нет, и поддерживать в случае неудач, как делают болельщики других сборных во всём мире.
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somn
1465214252
Я думаю, что ни Дзагоев, ни тем более Денисов не спасли бы нашу сборную. Игры нет, кто в лес, кто по дрова. Из группы нам не выйти.
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Пацанчик54
1465215692
Знал бы кто сломается - заявку б поменял. А если серьёзно, то у нас уже какой год такая тенденция в российском футболе: тренеры всё лучше, а игроки всё хуже, и в сборную уже брать попросту некого. Кто ещё более-менее умеет играть (читай: не состарился с Евро-2008), ловят звезду и не относятся к сборной серьёзно.
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Simbirsk
1465217120
Сколько тут умных мыслей произносится, через одного тренер нашей сборной, все знающие и тренируют я так понимаю сборные и топ-клубы европейские. Все знают кем играть сборной и как играть... А РФС без головы, то Капелло назначит, то Слуцкого...
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Simbirsk
1465217210
Да и вобще, когда это наша сборная была фаворитом на крупных футбольных мероприятиях? Из группы выйдут, уже хорошо, уже достижение
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zyrian218
1465250649
Да ну, бредовая статья, такое ощущение, что писал какой то дилетант... Защита автора не устраивает, а атака что? С защитой как раз всё ясно. Она такая, какая есть, медленная, но опытная и, не побоюсь этого слова, мастеровитая. Замены ей нет. Сложно держать оборону, когда нет уверенности в атаке, когда идут обрезы в довольно простых ситуациях, когда игроки центра поля и атаки банально не знают, что делать с мячом.Товарищеские матчи показали, что мы с огромным трудом создаём моменты. Похоже, Слуцкому не хватает времени разобраться, как должны взаимодействовать Дзюба, Кокорин и Смолов. Потенциал у ребят хороший, но действуют довольно разрозненно, нет сыгранности. Ну и конечно, физическое состояние игроков после тяжелых нагрузок. Команда готовилась таким образом, чтобы пик формы пришелся на конец группового этапа, что очень логично (да, я считаю, что матч с Англией можно слить, если можно так выразиться, но потом спокойно обыграть Словакию и Уэльс). Вообще, глупо постоянно пенять на защиту. Посмотрите: Один из голов Чехи нам забили после индивидуальной ошибки нашего натурализованного "немца" (не Березуцкого или Игнашевича!) Второй гол вышел на загляденье, просто удалась отличная комбинация (началось всё с открывшейся дыры на правом краю обороны (это же не позиция "медленных" Игнашевича с Березуцким, правда ведь?) Гол сербов - это побочный эффект тактики искусственного офсайда, которую очень часто применяет линия нашей обороны. Там не то чтобы кто то что то недоглядел, просто рассчитывали на то что пас будет во вне игры. но сербам удалось очень тонко разыграть. Только не думайте, что я излишне защищаю сборную. Меня взбесила именно беззубость в атаке! Нет не то что последнего паса, предпоследнего нет... Одна надежда на оставшееся тренировочное время и улучшающуюся форму игроков. Верим, ждём!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465301941
Опасений намного больше двадцати. Количество сборников плюс тренерский штаб.
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bomilazdeshnii
1465415438
Это мы их заманиваем, типо лохи, а мы им вдуем!!!
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bomilazdeshnii
1465415675
Какая улучшающаяся форма???? Были г-но, стали золотом??? оп-опа зеленая ограда!!!
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