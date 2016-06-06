Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

Разрушенная модель игры

Во что будет играть Леонид Слуцкий со сборной России? По матчу с Сербией возникало представление, что наши игроки и сами этого не понимают. Однако не успел Слуцкий пережить потерю Дзагоева, как добавились новые проблемы. У Игоря Денисова в безобидной ситуации дала сбой пресловутая задняя поверхность бедра. Теперь полузащитника придется заменить на другого игрока, но достойных кандидатов в сборную при этом почти не осталось. Возможно, Слуцкому теперь придется отойти от привычных задумок, попытавшись за считанные дни перестроить модель игры. Однако времени на проверку больше нет. Уже в матче с Англией возможен вариант, когда игра сборной будет внушать ощущения еще ужаснее, чем в товарищеских встречах.

Медленная оборона

Матчи с Чехией и Сербией открыли глаза на еще одну извечную проблему. Она всем известна, но перед крупными турнирами разговоры всегда почему-то замолкают. Защитники сборной России не готовы к такому уровню игры. Прежде всего, опасение вызывают слишком высокие скорости соперников. У Игнашевича и Березуцкого в чемпионате России таких оппонентов, как Тадич и Митрович, можно пересчитать по пальцам, а в Лиге чемпионов в ЦСКА принято играть лишь групповой этап. Практики выступления на высоком уровне нашим оборонцам не хватает. И если в верховой борьбе с Кейном шансы у нашей обороны неплохие, то справиться со скоростью Варди или Бэйла уже в матчах группового этапа Евро будет тяжело.

Отсутствие «физики»

Не бежится при этом не только у центральных защитников. Вся игра сборной вроде бы должна строиться на скорости, но на деле мы не получаем в исполнении россиян даже быстрых контратак. Каждый прорыв игрока с мячом легко пресекается, даже если у него изначально есть преимущество в пространстве. Радует только Головин, все еще окрыленный столь удачным сезоном в ЦСКА. Причины того, что у россиян плохое функциональное состояние, следует искать в модели тренировок и сложном сезоне. Тяжелые физические нагрузки дали о себе знать уже в матче с Чехией. С сербами ко второму тайму россияне стали играть немножко быстрее, но этого по-прежнему недостаточно для уровня Евро. Существует вероятность, что сборная России наберет лучшие кондиции, когда уже вылетит из турнира.

Мамаев и Смолов

Основу сборной составляют игроки ЦСКА и «Зенита». При помощи сыгранных сочетаний Слуцкий планирует сделать из разношерстного коллектива цельную команду. Однако при этом серьезно страдает связка Смолова и Мамаева – едва ли не лучшая «парочка» в российской Премьер-лиге. Весь сезон Мамаев пасовал на Смолова, а нападающий «Краснодара» благодаря этому наконец-то нашел себя. Эту связку наиграл в клубе Олег Кононов, но Леонид Слуцкий благополучно решил ей пожертвовать. В сборной Мамаев подменяет именно Смолова, что лишает нас наслаждения от совместной игры двух набравших форму игроков.

Плохое моральное состояние

Поражения убивают, а победы делают сильнее. Так уж принято в футбольном мире, где нам приходится существовать. Пока сборной России везло, ведь при Слуцком все неудачи случались исключительно в товарищеских матчах. Но на фоне того, как англичане перед стартом Евро выдают серию побед, а словаки обыгрывают команду Германии, нашим парням становится немножко грустно. Если в стартовом матче турнира россияне уступят сборной Англии, то команда может посыпаться. Проводить параллели с Евро-2008 не будем, да и слепо верить в чудеса не стоит. Однако немножко удачи и любой маленький успех все-таки способны придать нашей команде уверенности. Тогда российскую команду уже точно никто не остановит.

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