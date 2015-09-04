«Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция

<p><em>Уже в субботу сборная России проведет на спартаковском стадионе «Открытие Арена» матч с командой Швеции. <a href="https:///news/?id=438088" target="_blank">Дебют Леонида Слуцкого</a> в должности главного тренера национальной команды, интересные противостояния, возможные составы и тактики на игру - «Бомбардир» рассказывает все о главном матче сентября. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Действуй, Леня!</strong></span></p> <p>Что вообще происходит в нашем футболе? Московский ЦСКА, например, лидирует в чемпионате страны. Армейцы выдали семь побед на старте сезона и вроде бы готовы были дальше продолжить серию. Но вот наступает пауза на игры сборных, многие футболисты ЦСКА отправляются на тренировку национальной команды и снова видят там тренера Слуцкого. Матч со Швецией – дебют этого специалиста у руля сборной России. Первая игра, но сразу какая! Если год назад мы радовались ничейному результату в игре со шведами на гостевом стадионе, то теперь отступать попросту некуда. <a href="https:///news/?id=441272" target="_blank">Только победа устроит нашу команду</a>. Иначе можно остаться и без стыковых матчей…</p> <p>Турнирная ситуация куда выгоднее для сборной Швеции. Отрыв в четыре очка оставляет шведам теоретическую возможность и проиграть. А ведь это мы не берем в расчет еще и сборную Австрии, далеко оторвавшуюся от конкурентов. «Слуцкий боится Ибрагимовича», - решил раскрыть все тайны своего клубного наставника швед Понтус Вернблум. Российский специалист быстро от такого открестился, но ведь и так понятно, кто в сборной Швеции главная звезда. В первом матче с нашей командой Златан не играл. К этому матчу он тоже рисковал не успеть восстановиться после травмы, но вроде бы все у Ибрагимовича наладилось. Звездный шведский форвард готов появиться на поле и показать пример красивой и умной игры в футбол.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441352560_image.orig.75902.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Кого выставит в ответ сборная России? Перед оглашением заявки на сентябрьские игры от Леонида Слуцкого ждали чего-то экстраординарного. Тренер, конечно, удивил, но не всех. Наверняка на него уже взъелись болельщики московского «Локомотива», ведь ни один игрок железнодорожников так и не был призван под знамена сборной России. Зато получил шанс футболист «Урала» Александр Ерохин. Как и Федор Смолов, наконец-то по-настоящему вспомнивший о том, что такое забитые мячи. Будьте уверены, Смолов и Кокорин снова наладят взаимодействие и покажут соперникам всю мощь российской атаки. Не смейтесь. Мы правда в этом верим. </p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого</a></strong></p> <p>Стадион «Открытие Арена» - не самое счастливое место для сборной России. Здесь россияне проводили отборочный матч еще при Фабио Капелло. Закончилось все ужасной ничьей с Молдавией, у которой на данный момент всего два набранных очка в отборочной компании. Но лучшего места проведения встречи сейчас найти было нельзя. Обслужит же встречу бригада арбитров во главе с Марком Клаттенбургом. Этот судья, ни один раз попадавший в скандальные ситуации, вряд ли чем-то поможет российской команде. Уж слишком в последнее время все и так складывалось в пользу наших клубов и игроков…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441352581_image.orig.66314.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главные противостояния</strong></span></p> <p><strong><em>Игорь Акинфеев </em></strong><strong><em>vs Златан Ибрагимович</em></strong></p> <p>В преддверии матча Россия – Швеция можно наткнуться на всякие голосования и опросы о том, кто же из игроков окажется сильнее и круче. <a href="https:///news/?id=441228" target="_blank">Забьет ли Златан Ибрагимович Акинфееву?</a> Это главный вопрос, стоящий на повестке даже дня сегодняшнего. Российский голкипер продолжает бить антирекорды Лиги чемпионов, но при этом здорово выступает в чемпионате и выручает ЦСКА. Все соперники сборной России прекрасно знакомы с ляпами Акинфеева на чемпионате мира. Но время для восстановления репутации сейчас самое подходящее. Есть что доказывать и Златану. Все лето его сватали то в «Милан», то в США, но Ибрагимович остался верен «ПСЖ» и настоящему большому футболу. Пора ли страшной пушке Златана чехлить патроны? Что-то по этим вопросам мы обязательно вынесем для себя из предстоящей игры.</p> <p><strong><em>Василий Березуцкий </em></strong><strong><em>vs Понтус Вернблум</em></strong></p> <p>«Хотел бы поспорить с Вернблумом» перед матчем. На тренировках мы постоянно спорим, кто из нас мобильнее», - рассказывает Василий Березуцкий. Вася – главный шутник в ЦСКА, но при этом и важное звено в обороне сборной России. Именно ему предстоит сдерживать основной напор мощной шведской атаки. На стандартных положениях Вернблум и Березуцкий обязательно встретятся. И уж там у них будет возможность доказать свое превосходство в ловкости, верховых дуэлях и обращении с мячом.</p> <p><strong><em>Федор Смолов </em></strong><strong><em>vs Андреас Гранквист </em></strong></p> <p>На поле «Открытия» может случиться еще одна примечательная встреча одноклубников. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попробует огорчить защитника Андреаса Гранквиста. Немолодой игрок обороны наверняка успел досконально изучить манеру игры Федора, но и сам Смолов прекрасно знает, как действует отлично играющий на втором этаже шведский защитник. За Гранквиста говорит его опыт, за Смолова – креатив и взрывная скорость. В нужный момент форвард сборной России умеет удивить. Надеемся, что это случится уже в матче против сборной Швеции.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441352611_image.orig.66299.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Предполагаемые составы</strong></span></p> <p>Леонид Слуцкий в дебютном матче на посту главного тренера сборной <a href="https:///news/?id=441112" target="_blank">вряд ли станет рисковать</a>. В обороне специалист уж точно должен положиться на проверенных бойцов. А вот в центре поля возможны эксперименты, в частности, выход Павла Мамаева или Алана Дзагоева. В атаку Слуцкий отрядит Шатова, Смолова и Кокорина, так как именно эти игроки сейчас набрали приличные кондиции и лучше всего готовы к предстоящему матчу. При этом не стоит ждать в этой встрече града голов. Швеция наверняка выберет тактику игры в одного форварда, а поддержку Златану будет оказывать массированная линия полузащиты. Тяжелая борьба в центре поля, куча дальних ударов (берегись, Акинфеев), периодические взрывы и накал страстей – всего этого стоит ждать от главной игры сентября! </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441352678_FAHWZgKbCcc.jpg" style="height:455px" /> <img alt="" src="/images/upload/1441352792_brAvgXMkNqg.jpg" style="height:455px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441270" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</a></strong></p>