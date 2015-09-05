Россия - Швеция - 1:0. Онлайн событий дня

<p><em>Сборная России с новым главным тренером выиграла важнейший матч против команды Швеции (1:0). «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывал о событиях матча и вокруг него. </em></p> <p><strong>20:55 Артем Дзюба! Игорь Акинфеев! Алан Дзагоев! Эти парни - настоящие герои! Сборная России одерживает важнейшую победу и до минимума сокращает оставание от шведов. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами! </strong></p> <p><strong>19:52 </strong>В перерыве насладитесь великолепным голом Дзюбы!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7950257" width="720"></iframe></p> <p><strong>19:38 Артем Дзюба открывает счет! Говорят, у Дзюбы любимый игрок - Ибрагимович. После этого матча у Ибрагимовича любимым игроком станет Дзюба!</strong></p> <p><strong>18:58 </strong>Друзья, для вас мы сегодня ведем<strong><a href="https:///online/66355" target="_blank"> текстовый онлайн</a></strong> матча Россия - Швеция. Приглашаем всех!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441468521_Кокорин.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>18:50 </strong>Министр спорта Виталий Мутко тоже переживает за российскую команду. «Ребята настроены позитивно. Все понимают, какая это важная игра», - взволнованно рассказывает Виталий Леонтьевич, три дня назад <a href="https:///news/?id=441043" target="_blank">избранный президентом РФС</a>. На новом посту Мутко предстоит сделать еще очень многое, чтобы российский футбол стал немного лучше. Но сегодняшний матч, благодаря активному вмешательству Мутко, на общедоступном телевидении покажет первый канал. Скажем ему спасибо и <strong>верим в победу сборной России!</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441134" target="_blank">«Война с агентами – ложный путь». Что Мутко должен изменить в российском футболе </a></p> <p><strong>18:40 </strong>Многое в сегодняшнем матче решится в тренерской дуэли. Шведские журналисты считают <strong><a href="https:///coaches/46" target="_blank">Леонида Слуцкого</a></strong> намного более сильным специалистом, чем наставник <strong><a href="https:///coaches/478" target="_blank">Эрик Хамрен</a></strong>. Но мы советуем не сбрасывать со счетов тренерское мастерство этого опытного тренера. Хамрен – настоящий кубковый боец. Этот специалист дважды выигрывал на клубном уровне Кубок Интертото и трижды становился обладателем Кубка Швеции. Также среди его достижений выделяются чемпионства в датском и норвежском чемпионатах. С 2009 года Эрик возглавляет шведскую национальную команду. Мы примерно представляем, <a href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">как будет играть</a> сборная Леонида Слуцкого. Шведская команда тоже имеет свой стиль, который и постарается продемонстрировать в матче с российской командой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441467585_Эрик Хамрен.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>18:30 </strong>Мы тут с известными людьми побеседовали. Они прогнозировали игру в два нападающих и советовали сделать ставку на футболистов ЦСКА. Почитайте:</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441316" target="_blank">Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441369" target="_blank">Руслан Пименов: «Слуцкий должен строить игру сборной России через футболистов ЦСКА»</a></p> <p><strong>18:23 Расстановки команд:</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441472390_Сохраненное изображение 2015-9-5_19-59-25.992.jpg" style="height:442px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1441466513_Сохраненное изображение 2015-9-5_18-20-49.675.jpg" style="height:441px; width:350px" /></p> <p><strong>18:15 </strong>А у нас уже известны стартовые составы играющих команд. <strong>Федор Смолов</strong> неожиданно остался на скамейке запасных!</p> <p><a href="https:///teams/rus" target="_blank"><strong>Россия:</strong></a> Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков, Денисов, Дзагоев, Широков, Шатов, Кокорин, Дзюба.</p> <p><a href="https:///teams/swe" target="_blank"><strong>Швеция:</strong> </a>Исакссон, Бенгтссон, Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль, Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович. </p> <p><strong>18:10 </strong>Кто же в шведской команде отвечает за различные придумки и подносит снаряды Ибрагимовичу? Исполнить отличный разрезающий пас, выполнить высокую навесную передачу или просто сыграть нестандартно умеет и может <strong><a href="https:///player/3523" target="_blank">Себастьян Ларссон</a></strong>. В «Сандерленде» этот игрок выступает уже пятый сезон и выглядит одним из лучших. А это, друзья, английская Премьер-лига! При этом Ларссон может играть сразу на нескольких позициях и закрыть как правый фланг полузащиты, так выйти в центре и даже в опорной зоне. Опасный штрафной удар? Готовьтесь вынимать мяч из сетки!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7323293" width="720"></iframe></p> <p><strong>18:00 </strong>Защитник «Норвича» <strong><a href="https:///player/5325" target="_blank">Мартин Ольссон </a></strong>– настоящий двигатель этой команды. Это игрок, с которым сложно справиться любому, даже самому высококлассному оппоненту. Ольссон нагнетает обстановку на своем любимом левом фланге и любит подключаться к атакам своей команды. По манере игры он чем-то напоминает Дмитрия Комбарова, но при этом фактически не оставляет сопернику свободных зон и надежно действует у своих ворот. В этом отборочном цикле Ольссон провел четыре встречи, в том числе, и матч против сборной России.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441464620_Ольссон.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>17:45 </strong>Обратим внимание и на <strong><a href="https:///player/31225" target="_blank">Эмиля Форсберга</a></strong> - одного из главных шведских талантов последних лет. Форсберг не отличается хлестким ударом или высокой скоростью, но умеет в нужный момент подкараулить ошибку соперника и забить гол. Раньше этот швед зажигал в составе шведского «Мальме», играл в еврокубках, но чуть меньше года назад решил попытать счастья во второй Бундеслиге. Эмилю всего 23, поэтому такие переезды он может легко себе позволить. Защитникам сборной России стоит бояться, ведь этот парень всегда рядом!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7149732" width="720"></iframe></p> <p><strong>17:30 </strong>Первым на очереди идет <strong><a href="https:///player/21624" target="_blank">Джимми Дурмаз</a></strong>. «В сборной Швеции следует опасаться Дурмаза и <a href="https:///player/15801" target="_blank">Зенгина</a>», - предупреждали эксперты перед первым матчем россиян против шведов. Прогнозы сбылись. Именно эти парни больше всего напрягали оборону сборной России, а Дурмаз начисто переиграл Смольникова и даже сделал голевую передачу на Тойвонена. На этот раз в <a href="https:///news/?id=441385" target="_blank">стартовом составе</a> Швеции Зенгина оказаться не должно, а вот обозленный на весь мир Дурмаз обязательно появится. Почему обозленный? Да потому что греческий «Олимпиакос» неожиданно не включил полузащитника в заявку на Лигу чемпионов, а перед этим отказался продавать его в турецкий «Фенербахче».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441463433_Джимми.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>17:20 </strong>Принято выделять в составе сборной <a href="https:///teams/swe" target="_blank">Швеции</a> <a href="https:///player/5446" target="_blank">Златана Ибрагимовича</a>. Ибра – настоящий лидер и главная звезда этой команды. Но в течение ближайшего часа мы немного порассуждаем о других футболистах, которых стоит опасаться в стане нашего соперника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441462754_Ибра.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>17:14 </strong>Еще сомневаетесь, что предстоящий матч является главным в сентябре? Чтобы в этом убедиться, почитайте наш <a href="https:///articles/?id=441281" target="_blank">анонс</a>.</p> <p><strong>17:06 </strong>Каков рецепт успеха в матче со сборной Швеции? Александр Неценко <a href="https:///articles/?id=441270" target="_blank">знает</a>! А вы оставляйте свои варианты в комментариях.</p> <p><strong>17:00 </strong>Вы соскучились по игре сборной России? Уже через два часа для российской команды начнется главный матч всего отборочного цикла. Отступать больше некуда! Дистанция между Швецией и Россией составляет четыре очка и любой результат, кроме победы, для дружины Слуцкого будет признан провальным. Следите за обновлениями страницы, если хотите узнать все самое интересное, что окружает это противостояние.</p>