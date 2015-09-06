Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж

<p><em>Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489340_AD7D1741 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Президент РФС Виталий Мутко поздравил Сергея Игнашевича со 109-м матчем с рядах национальной команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489356_AD7D1795 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Россиянам под руководством Леонида Слуцкого предстоят серьезный экзамен по «шведскому».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489374_AD7D1807 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489612_IMG_8760 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Болельщики постарались сделать все, чтобы поддержать команду в сложный период.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489388_AD7D1703 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Многие до матча не сомневались, что россияне смогут добиться успеха.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489406_AD7D1720 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Главный тренер Леонид Слуцкий нервничал перед квалификационной встречей со Швецией. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489419_AD7D2130 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Понтус Вернблум и Андреас Гранквист были встречены игроками сборной России с распростертыми объятиями. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489431_AD7D2332 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Лидер команды соперника Златан Ибрагимович не смог совладать с Игнашевичем. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489450_AD7D2468 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Игорь Акинфеев был просто непробиваем. Успех сборной России – это большая заслуга нашего голкипера. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489463_AD7D2367 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Дзюбиньо снова нашел щелочку. И в такой нужный момент! </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489476_AD7D2600 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489489_AD7D2824 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Шведская дружина с трудом сдерживала прорывы Артема Дзюбы. Нападающий создал очень много проблем сопернику.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489509_AD7D2907 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489526_AD7D2933 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Кокорин даже в сложном матче успевал находить минутку для отдыха.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489543_AD7D3027 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Хамрен был готов сам вводить мяч в поле, чтобы помочь своей команде. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489561_AD7D3077 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Сборная России смогла собраться в нужный момент, чтобы добыть такие важные три очка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441489577_AD7D3127 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p>