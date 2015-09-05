«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России

<p><em>Для сборной России наступила привычная пора. Раз в два года на финише отборочного турнира к крупному первенству наша сборная играет самую главную встречу. А иногда и не одну. На этот раз в матче года мы встречались со шведами. «Бомбардир» рассказывает о том, что происходило на «Открытие Арене».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чудо под заказ</strong></span></p> <p>Последний месяц – время перемен в российском футболе. На две самые расстрельные должности заступили новые люди: Виталий Мутко стал президентом РФС, а Леонид Слуцкий пошел на совмещение постов в сборной и клубе. Леонид Викторович в преддверии начала своей работы в сборной находился в противоречивом положении. С одной стороны, он должен дать результат здесь и сейчас. Времени на разбег у него нет. Все израсходовал Фабио Капелло. Но, с другой стороны, Слуцкий находился в крайне тепличных условиях, которые предыдущим военачальникам сборной и не снились. От него не требовали ни омоложения сборной, ни поставленной и красивой игры. Нужно просто дать результат. Такую ситуацию можно сравнить с выходом нападающего на поле на 80-ой минуте матча. Никому не нужны финты, остроумные передачи в его исполнении. Забей гол, а как - неважно. И Слуцкий, который со своим ЦСКА не всегда показывает приятный глазу футболу, но постоянно дает результат – идеальный кандидат для такого рода работы. Поэтому практически никто и не критиковал его список сборников. В данном случае у Слуцкого был полный карт-бланш для достижения результата. В конце концов, отвечать за него только тренеру ЦСКА.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484030_фОТО С БОЛЕЛ.jpg" style="width:720px" /></p> <p>«Знаете, я прожил долгую жизнь и разбираюсь в людях. Глядя на Слуцкого, я вижу, что он честный и трудолюбивый человек. Такой и должен тренировать сборную столь великой страны. А вот в глазах Капелло я видел только, простите, понты. Он не верил в то, что делает», – болельщик «Спартака» в аккуратном пальто и изрядной сединой, который представился Юсупом, лишний раз своими словами доказал, что кандидатуру Леонида Слуцкого в качестве главного тренера сборной поддерживает большинство российской футбольной общественности.</p> <p>Матч собрал аншлаг. А ведь этому были серьезные препятствия. Дачи, плохая погода, да и, в конце концов, сегодня в Москве празднуется День города. Но Открытие Арена была полна, что позволяет назвать матч Россия - Швеция одним из хэдлайнеров празднования 868-летия столицы. На подходе к стадиону можно было заметить болельщиков очень многих клубов. Их выдавали бейсболки и прочие детали атрибутики. Все столичные клубы, «Зенит», «Шинник», «Рубин», «Сибирь»… Особенно показателен был момент, когда рядом шли мужчины в футболке «Анжи» и шарфе ЦСКА. И никакой «Планеты животных». Сборная объединяет людей под знаменем патриотизма. И не то что из телевизора, а настоящего. Духовного.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484207_Момент с цска.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>По армейским лекалам</strong></span></p> <p>Под громогласное «Вперед, Россия!» на поле стадиона вышла сборная, которая, похоже, сбросила оковы. Такого задорного, заряженного на атаку футбола мы не видели давно. Каждую минуту было видно, что игроки стремятся сделать что-то, что поможет наступлению на ворота Исакссона. По сравнению с последним матчем против Австрии в составе произошло 4 изменения. Вместо Новосельцева, Дмитрия Комбарова, Глушакова и Иванова появились Игнашевич, Денисов, Дзагоев, Дзюба. Даже по этим переменам видно, что Слуцкий вывел свою команду атаковать и побеждать. Построение, конечно же, напоминало схему игры ЦСКА. Естественно с немного другим функционалом исполнителей. Но были и очень знакомые черты: активные фланги, которым номинальные крайние полузащитники открывают зоны для подключения. Типичный опорник-разрушитель в центре поля. Роман Широков, который готов в любой момент отдать блистательно тонкую передачу или сам выйти на ударную позицию. И тяжелый форвард, борющийся в штрафной. Приблизительная схема выглядела вот так (см. ниже). Согласитесь, все очень знакомо.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484258_Схема.jpg" style="height:502px" /></p> <p>Почти весь первый тайм прошел в размашистых и основательных атаках сборной России. При этом арсенал команды Слуцкого был очень разнообразен: и забросы на Дзюбу, и попытки пройти через центр с помощью Широкова, и подключение флангов. За этим было искренне приятно наблюдать. Впервые за долгое время. Шведы отвечали контратаками, суть которых сводилась к плану «доведи мяч до Златана Ибрагимовича и постарайся хотя бы не мешать». Затея эта получилась не бесполезной. Наши защитники постоянно находились в тонусе. «Тре крунур» даже забили, правда, с нарушением правил. Таким же достижением в начале встречи отметились и мы. Однако преимущество россиян было слишком явным, а игра слишком качественной, чтобы уйти на перерыв с ничейным счетом. <a href="https:///news/?id=441424" target="_blank">Гол Дзюбы</a> получился под стать всему тайму. Эффектным. Разрезающая передача Широкова в штрафную, подключение Смольникова и пас на пустые ворота Дзюбе. Шик! При Капелло такого не было.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484338_Момент с ИБРОЙ.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Не без нервов</strong></span></p> <p>После перерыва матч потерял определенную долю колорита. Ушел Златан, который только восстанавливается после травмы. Его появление вообще ожидалось не в стартовом составе, а в последние 30 минут. Чтобы было попроще против уставших защитников. Однако тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассудил иначе. С уходом своего капитана скандинавы стали играть совсем скучно в завершающей стадии атаки, практически не угрожая воротам Акинфеева. Правда, и наши игроки хоть и не сбавляли уровень огня в глазах, уже понимали, что им есть что терять, и в атаку сломя голову не бежали.</p> <p>Игра взорвалась в последние 10 минут. Сначала Александр Кокорин уже почти отправил мяч в ворота Исакссона, но снаряд вынес защитник. Забей форвард «Динамо» в этом моменте, все было бы кончено. А так дыхание смерти разбудило скандинавов, и в последние минуты они устроили настоящий штурм ворот Акинфеева. С метанием мяча по штрафной, и великолепным сэйвом Игоря на десерт. Все по канонам. Россия ловила соперника на контратаках, но КПД Кокорина оказался нулевым. Нервная концовка не испортила общего ощущения от игры – наша сборная провела лучший матч в этом отборочном цикле и заслуженно победила.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484396_Наши ребята.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сдержанная улыбка</strong></span></p> <p>После матча не было никакой эйфории. Во-первых, мы обыграли не сборную Германии или Франции, а хоть и крепкого, но середняка. А, во-вторых, победой над шведами мы ничего себе не гарантировали. Нужно еще три матча провести на таком же уровне. А потом можно уже и радоваться.</p> <p>Микст-зона для прессы привычно была проходным двором. Игроки очень неохотно останавливались на общение с журналистами. Но и здесь зажег Артем Дзюба, который, похоже, провел один из самых звездных и выдающихся своих вечеров. Следом за прекрасной игрой, он в разговоре с прессой пошутил, что Ибрагимович посмотрел, что творится в первом тайме, понял, что ловить здесь нечего, и заменился. Вот так намечается положительная черта сборной Слуцкого. Драйв здесь не вымученный, а вполне себе настоящий. И на поле, и вне его.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441484511_Леонид.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Сам Слуцкий на пресс-конференции был спокоен и собран. Объяснил все свои замены повреждениями и поведал, что не был уверен, сможет ли играть Роман Широков с первых минут. На вполне ожидаемый вопрос об эмоциях от первой игры в новом чине Леонид Викторович вспомнил игру в Манчестере сразу после своего назначения. «Как и тогда, матч прошел за одно мгновение». Слуцкому, как тренеру, будут полезны такие матчи-мгновения после рутины РФПЛ. </p> <p>Сборная оставила отличное впечатление. Если не игрой, то настроем и эмоциями, которые эта игра подарила зрителям. Видно, что футболисты играли в охотку. Не прыгали выше головы, не выжимали из себя все соки. Нет. Просто 11 хороших игроков вышли и показали, что умеют. Благо соперник позволил. Главное, не оглушить сборную сейчас медными трубами. Берите пример с игроков. Победили – хорошо. Идем дальше. И теперь есть надежда, что обойдемся без стыковых матчей.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/66355" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441432" target="_blank">Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию</a></p>