Руслан Нигматуллин: «Удивительно, что Кузьмин дебютировал в сборной только сейчас»

<p><em>Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «Бомбардиром» своими впечатлениями от матча национальной команды со Швецией (1:0), прошедшего в рамках отбора на чемпионат Европы-2016.</em></p> <p>- Конечно же, я ждал именно такой игры от сборной России. Слуцкий – это тренер, который пропагандирует футбол первым номером. Его команды всегда гораздо чаще побеждают, чем проигрывают. Хотелось бы, чтобы и в сборной данная статистика сохранилась. Понятно, что шведы создавали моменты у наших ворот, ведь они тоже хотят отправиться на чемпионат Европы во Францию, плюс обладают рядом очень неплохих футболистов. Приятно было видеть вчера полный стадион. Понятно, что болельщики давно ждали российского тренера во главе сборной, а не приезжающего на заработки очередного иностранца.</p> <p><strong>- Заметна ли в игре команды рука Слуцкого или пока рано об этом говорить?</strong></p> <p>- Я бы не стал сейчас слишком много дифирамбов петь, хотя с удовольствием поздравлю Леонида Викторовича с победой. Не скажу, что это была какая-то новая сборная, просто специалисту удалось раскрепостить ребят. Футболисты были неуступчивы в единоборствах и отдавались на поле на все 100 процентов в каждом из эпизодов. За такой короткий период сложно что-то сделать, но, к примеру, была выбрана другая тактическая схема, выбраны исполнители. Если бы Слуцкий проиграл, то, наверняка, ему бы вспомнили тот факт, что он не стал приглашать в национальную команду ни одного игрока из «Локомотива». Но победителей не судят.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441442" target="_blank"><strong>«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России</strong></a></p> <p><strong>- Не скажется ли чрезмерная эйфория от трех очков в противостоянии со шведами, на матче с Лихтенштейном? У нас не всегда с «карликами» складываются отношения на поле.</strong></p> <p>- Конечно, определенное опасение есть. Понятно, что мы должны предстоящего оппонента обыгрывать и даже с крупным счетом. Но наше соперничество с «карликами», как вы уже отметили, не всегда случается легким. Из-за недооценки соперника, к примеру. Но я не думаю, что Слуцкий позволит сейчас коллективу расслабиться. Плюс, на мой взгляд, будет небольшая ротация состава. На скамейке в игре со Швецией сидели несколько человек, которые могли оказаться на поле. Хотелось бы и Черышева увидеть, и Смолова.</p> <p><strong>- Многие боялись форварда Златана Ибрагимовича, но лидер «ПСЖ» был бледной тенью на поле. Сам он отметил, что без него команда играла даже лучше.</strong></p> <p>- Не просто так замена Ибрагимовича была сделана после первой половины противостояния. Видно, что Златана что-то беспокоило. Возможно, на него повлияла старая травма, которая не позволила на все 100 процентов проявить себя на поле. Если честно, его действий в субботу я так и не запомнил. Он просто подошел не в форме, это наша удача.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441544512_AD7D2259 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><strong>- Как оцените выступление дебютанта команды защитника Олега Кузьмина? Вряд ли он в свои 34 года испытывал какой-то мандраж, выходя на поле.</strong></p> <p>- Удивительно, что защитник, которого я помню еще шестнадцатилетним, выступающим за дубль «Спартака», только сейчас смог сыграть свой первый матч за сборную России. Его в свое время называли вторым Хлестовым. Несколько разочарован, что в нем рассмотрели потенциал лишь сейчас. Он очень надежный защитник и человек. Следует отметить и Леонида Викторовича, что не забыл Кузьмина и привлек его к национальной команде.</p> <p><strong>- Не показалось, что в субботу на «Открытии-Арене» Слуцкий все же несколько запаздывал с заменами? В ЦСКА у него такая тенденция тоже наблюдается.</strong></p> <p>- Нам, специалистам, легко критиковать, сидя на трибунах или перед телевизором. Ответственность за результат полностью лежит на тренере. Со Швецией мы набрали три очка, а победителей не судят. Не буду говорить, что тренерский штаб опоздал с заменами или выпустил не того, тем более что наставник отметил, что все коррективы на поле были вынужденными.</p> <p><strong>- Летом кто только не критиковал Игоря Акинфеева за пропущенные мячи, но вратарь во встрече со шведами показал, что он все еще лучший в нашей стране.</strong></p> <p>- По себе помню, что рождение ребенка окрыляет вдвойне, добавляет настроя на игру. Игорь сыграл так, как должен сыграть голкипер такой большой страны, как Россия.</p> <p><strong>- Чего теперь ожидать от поединка с Лихтенштейном? Более атакующей тактики, например.</strong></p> <p>- Нельзя сказать, что со Швецией мы играли от обороны, ведь с первых минут появились два ярко выраженных форварда. Это говорило о наших мыслях об атаке. Хотите еще сильнее насытить переднюю линию? Но в три нападающего вряд ли будем играть. Думаю, что все ограничится ротацией, о чем я уже говорил. Но точно не будет экспериментального состава, это не методы Слуцкого.</p> <p><strong>- Стоит ли нам ожидать более, чем двух забитых мячей?</strong></p> <p>- Не хотелось бы, чтобы этот факт как-то довлел над нами, что надо добиться крупного успеха. Но и не помешает поправить разницу забитых и пропущенных мячей.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441484" target="_blank"><strong>5 главных выводов из игры Россия - Швеция</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441449" target="_blank"><strong>Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж​</strong></a></p>