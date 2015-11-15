Хамрен: «Я бы не заменил Ибрагимовича, но он десять минут просил о замене»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен после победы над Данией в первом стыковом матче к Евро-2016 над Данией (2:1) прокомментировал замену лидера команды Златана Ибрагимовича.

«Конечно, я бы не заменил Ибрагимовича, но Златан десять минут просил о замене. Вы видели, как важен он был, даже несмотря на усталость.

Мы проделали очень большой объем работы и хорошо справились. Чтобы встречать датчан так высоко, как мы это делали, потребовалось много сил», - отметил шведский специалист.