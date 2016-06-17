Хамрен: «Мы стерли ноги, но так и не сумели сравнять счет»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен прокомментировал игру своих подопечных в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Италии (0:1).

«В конце мы потеряли концентрацию, но в целом защищались хорошо. В последние 20 минут игра нам не очень удавалась, и мы не сумели создать голевые моменты. Был шанс у Златана Ибрагимовича, но после этого с созданием моментов были проблемы.

Мы стерли ноги, но так и не сумели сравнять счет. У нас была пара моментов, но нам противостояла команда, которая очень хорошо защищается. Бельгия тоже не смогла им забить», – сказал Хамрен.