Хамрен: «Доводить дело до послематчевых 11-метровых мы не намерены»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассказал о вариантах развития матча против сборной Дании в ответной стыковой встрече отборочного турнира Евро-2016.

«Думаю, Дания постарается сыграть так же, как в заключительные 25-30 минут первого матча. Посмотрим, удастся ли нам помешать сопернику. Я бы предпочел, чтобы события развивались, как в первые 60-65 минут.

Хочу, чтобы мои игроки действовали смело и с огоньком, как это было в стартовые 5-10 минут первого матча. После субботней встречи у нас отличная атмосфера, и мы впервые за длительное время обыграли Данию.

Если будем настраиваться на нулевую ничью, у нас могут возникнуть проблемы. Конечно, мы на всякий случай изучили пенальтистов соперника и вратаря Каспера Шмейхеля. Однако доводить дело до послематчевых 11-метровых мы не намерены», – заявил Хамрен.

Напомним, что матч Дания – Швеция состоится во вторник, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени. В первом матче Швеция была сильнее со счетом 2:1.