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    Хамрен: «Акинфеев творил поразительные вещи»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен подвел итог прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «Если посмотреть на детали, мы могли бы лучше сработать. Были кое-какие недоработки в том, как работали с Артемом Дзюбой, но в целом я доволен действиями обороны. А вот атака оставляла желать лучшего. Когда мяч к нам попадал, мы слишком часто его теряли. Плюс травма Златана Ибрагимовича. Мы думали начать второй тайм по схеме 4-4-2, но для этого пришлось бы делать две замены, а это было рано, – сказал Хамрен. – Последние 25-30 минут у нас были хорошие возможности и могли бы заработать хотя бы очко, но вратарь соперников совершал поразительные вещи. Он молодец. Что касается тактики, следовало бы усилить центр, но в целом я доволен защитным стилем игры. Нападение страдало в большей степени. В первой части игры мы действовали недостаточно активно, но я не рискнул производить двойную замену после перерыва».

    Напомним, в итоге шведы уступили со счетом 0:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 21:42
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