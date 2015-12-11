Хамрен: «Я хотел бы встретиться с Россией на Евро»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен сказал, что желал бы видеть национальную команду России среди соперников своих подопечных по групповому этапу Чемпионата Европы 2016 года.

«Я бы вновь хотел сыграть с Россией, в этот раз – на групповом этапе. Очень хотелось бы взять реванш за поражение в Москве. О шансах сборной Швеции сейчас не хочу рассуждать, потому что очень многое будет зависеть от жеребьевки. Разумеется, мы рассчитываем пройти как можно дальше», – говорит Хамрен.

Напомним, что сборные Швеции и России выступали в одной группе в рамках квалификации на Евро-2016. Первая встреча завершилась вничью – 1:1, а второй матч выиграли россияне – 1:0.