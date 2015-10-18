Хамрен: «Швеция не попала на Евро-2016 из-за Акинфеева»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен считает, что главной причиной непопадания его команды на Евро-2016 напрямую стала игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

«По работе с клубом было видно, что Слуцкий является сильным тренером. Его четыре победы подряд со сборной только подтверждают это, поэтому прогрессом российской команды я не удивлен. Другое дело, что нам немного не повезло: если в первой половине матча с российской сборной мы играли действительно плохо, то после перерыва прибавили и на последних секундах только великолепная игра Акинфеева помешала нам сравнять счет. Забей мы тогда, ситуация сейчас была бы совершенно иной, и именно мы бы прошли на Евро напрямую. Так что именно то спасение голкипера я считаю ключевым», – заявил Хамрен.

Напомним, Швеция попала в плей-офф, где сыграет с Данией. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.