Хамрен: «Мне не в чем упрекнуть футболистов»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен признался, что гордится своими футболистами.

«До матча мы говорили, что представлять Швецию и выступать на этом турнире – большая честь. Мне не в чем упрекнуть футболистов. Горжусь ими, пусть даже мы проиграли.

У нас были хорошие моменты, а затем бельгийцы забили в концовке. Последние два матча провели не так уж плохо, но, к сожалению, не воспользовались своими шансами.

Надеялся, что Златан иначе попрощается со сборной. То же относится к Андреасу Исакссону и Киму Чельстрему. Они служили сборной верой и правдой долгие годы и тоже завершают карьеру на международной арене. Откопать нового Златана? Нет. Это особенный игрок, уникальный. Вряд ли в столь маленькой стране, как Швеция, можно найти еще одного такого футболиста», – сказал Хамрен.

В заключительном матче группового этапа Евро-2016 Швеция уступила сборной Бельгии со счетом 0:1.