Хамрен: «Играть с Данией – это как драться с братом или сестрой»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен высказался относительно предстоящего матча раунда плей-офф квалификации Евро-2016 против команды Дании. По словам специалиста, не стоит преувеличивать значение голов на выезде, разница в том, что пытаешься выиграть матч – или не проиграть его. Также Хамрен отметил значимость нападающего Златана Ибрагимовича.



«Ключ к успеху – стабильность в обороне. Если все получится, у нас будут хорошие шансы взять верх по сумме двух матчей. Но мне лучше выиграть 2:1, чем сыграть вничью 0:0. Победить важнее, чем не пропустить. Златан очень важен для нас. Он единственный наш футболист мирового класса. Он много значит как игрок и как капитан, но он не способен выигрывать матчи в одиночку. Нам нужна крепкая и сильная команда.



Когда я приехал работать в Данию, дело тут было поставлено не так профессионально, как в Швеции. За последние годы ситуация изменилась. Футбол в наших странах сегодня очень похож. Дания – наш ближайший сосед, нас связывает богатая история. Это как драться с братом или сестрой – всегда хочется победить», – сказал Хамрен.