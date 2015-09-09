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    • Хамрен: «Что-то стало получаться, но тут нам забили второй гол»

    Хамрен: «Что-то стало получаться, но тут нам забили второй гол»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен прокомментировал разгромное поражение от Австрии со счетом 1:4.

    «Cчитаю, что мы хорошо играли в первом тайме. Конечно, нас шокировал гол, пропущенный уже на девятой минуте. Но мы все-таки пришли в себя, у нас стало что-то получаться... и нам забили второй гол.

    В первом тайме мы сделали две ошибки. На таком уровне нельзя допускать подобное. К сожалению, после перерыва нам не удалось забить быстрый гол, и сборная Австрии проделала хорошую работу, нащупав наши слабые стороны.

    На этой неделе мы потерпели два поражения. Это тяжело, но мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на положительные результаты в заключительных поединках. Сосредоточимся на этих играх, а дальше уже посмотрим, что будет», – заявил Хамрен.

    Источник: УЕФА

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    09.09.2015 06:17
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