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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Нидерланды
Швеция - Нидерланды: обзор матча 06 сентября 2016
Швеция
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды
43'
М. Берг
67'
У. Снейдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Нидерланды
Желтая карточка
К. Ниман
90'
+2
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
М. Берг
89'
78'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Промес
Замена
Э. Куйович
️️️️
М. Роден
76'
67'
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
66'
Замена
Б. Дост
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
К. Ниман
️️️️
Д. Гуидетти
64'
50'
Желтая карточка
В. ван Дейк
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
43'
Желтая карточка
М. Лустиг
34'
25'
Желтая карточка
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Александер Франссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Кевин Строотман
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Никлас Хульт
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Оскар Левицки
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
17
Вендт
3
Линделеф
4
Гранквист
2
Лустиг
20
Франссон
19
Роден
15
Хильемарк
10
Форсберг
9
Берг
11
Гуидетти
4-2-3-1
23
Зут
0
Янмат
13
Брума
4
ван Дейк
17
Блинд
16
Строотман
8
Вейналдум
14
Классен
10
Снейдер
11
Промес
18
Янссен
9
Берг
21
Дурмаз
21
Дурмаз
9
Берг
19
Роден
19
Куйович
19
Куйович
19
Роден
11
Гуидетти
21
Ниман
21
Ниман
11
Гуидетти
11
Промес
11
Бергейс
11
Бергейс
11
Промес
8
Вейналдум
22
Дост
22
Дост
8
Вейналдум
Остались в запасе
Швеция
Нидерланды
6
Никлас Хульт
ЛЗ
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Оскар Левицки
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Остались в запасе
6
Никлас Хульт
ЛЗ
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Оскар Левицки
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Данни Блинд
Статистика матча Швеция - Нидерланды
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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