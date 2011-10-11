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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Нидерланды
Швеция - Нидерланды: обзор матча 11 октября 2011
Швеция
11.10.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 12 тур
3 : 2
Завершен
Нидерланды
15'
К. Чельстрем
52'
С. Ларссон (П)
53'
О. Тойвонен
23'
К. Хунтелаар
50'
Д. Кейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Нидерланды
+3
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Строотман
Замена
П. Вернблум
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 3:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
Й. Элмандер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Ларссон
ГОЛ! 1:2!
Д. Кейт
Пас отдал
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Э. Питерс
ГОЛ! 1:0!
К. Чельстрем
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
4
Вут Брама
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-4-1
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Майсторович
18
Ольссон
3
Мельберг
6
Эльм
20
Тойвонен
8
Свенссон
7
Ларссон
9
Чельстрем
11
Элмандер
3-1-3-1-2
22
Ворм
2
ван дер Вил
14
Матейсен
0
Питерс
4
Брама
0
Кейт
6
ван Боммел
16
Строотман
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
19
Хунтелаар
20
Тойвонен
16
Вернблум
16
Вернблум
20
Тойвонен
0
Кейт
21
Элиа
21
Элиа
0
Кейт
16
Строотман
9
де Йонг
9
де Йонг
16
Строотман
Остались в запасе
Швеция
Нидерланды
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Самуэль Хольмен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Самуэль Хольмен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Швеция - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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