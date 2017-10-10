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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Швеция
Нидерланды - Швеция: обзор матча 10 октября 2017
Нидерланды
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
2 : 0
Завершен
Швеция
16'
А. Роббен (П)
40'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Швеция
55'
Желтая карточка
М. Лустиг
Желтая карточка
Д. Блинд
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Бабел
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Роббен
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Арьен Роббен
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
18
Венсан Янссен
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-3-2
13
Силлессен
14
Рекик
4
ван Дейк
5
Аке
17
Блинд
2
Тете
11
Роббен
8
Вейналдум
18
Вилена
19
Бабел
18
Янссен
4-3-2-1
1
Ольсен
4
Гранквист
2
Лустиг
3
Линделеф
6
Аугустинссон
20
Тойвонен
7
Ларссон
13
Йоханссон
10
Форсберг
17
Классон
9
Берг
Остались в запасе
Нидерланды
Швеция
14
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Нидерланды - Швеция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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