24 апреля на «Ред Булл Арене» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет берлинский «Унион». Встреча команды, уверенно идущей в зоне Лиги чемпионов, и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для гостей. Хозяева находятся в отличной форме и одержали четыре победы подряд, тогда как «Унион» переживает игровой спад.

«РБ Лейпциг»

«Быки» подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги. Победа над «Айнтрахтом» со счeтом 3:1 в прошлом туре стала четвeртой подряд в Бундеслиге и подтвердила высокий уровень команды. Атака «Лейпцига» выглядит грозно – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Оборона также заслуживает похвалы – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок и средний показатель 0.60 гола за игру. Кристоф Баумгартнер с 16 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

«Унион»

Берлинцы переживают непростой отрезок и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2) стало очередным подтверждением проблем в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Атака «Униона» также оставляет желать лучшего – всего 4 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.80 гола за игру. Леопольд Кверфельд с 7 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром, что говорит о дефиците ярких исполнителей в нападении.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

Победа в 2 из 3 последних домашних матчей против «Униона»

«Унион»

Проиграл 2 из 3 последних выездных матчей против «Лейпцига»

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Унион»

«РБ Лейпциг» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только разницей в классе, но и отличной текущей формой. «Быки» одержали четыре победы подряд, много забивают и надeжно играют в обороне. «Унион» же находится в кризисе, пропускает в огромных количествах и испытывает проблемы в атаке. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

