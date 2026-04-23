Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«РБ Лейпциг» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.9

23 апреля 2026 9:18
РБ Лейпциг - Унион
24 апр. 2026, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5)
Сделать ставку

24 апреля на «Ред Булл Арене» состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет берлинский «Унион». Встреча команды, уверенно идущей в зоне Лиги чемпионов, и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для гостей. Хозяева находятся в отличной форме и одержали четыре победы подряд, тогда как «Унион» переживает игровой спад.

«РБ Лейпциг»

«Быки» подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги. Победа над «Айнтрахтом» со счeтом 3:1 в прошлом туре стала четвeртой подряд в Бундеслиге и подтвердила высокий уровень команды. Атака «Лейпцига» выглядит грозно – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Оборона также заслуживает похвалы – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок и средний показатель 0.60 гола за игру. Кристоф Баумгартнер с 16 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

«Унион»

Берлинцы переживают непростой отрезок и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2) стало очередным подтверждением проблем в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Атака «Униона» также оставляет желать лучшего – всего 4 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.80 гола за игру. Леопольд Кверфельд с 7 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром, что говорит о дефиците ярких исполнителей в нападении.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Победа в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Победа в 2 из 3 последних домашних матчей против «Униона»

«Унион»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Проиграл 2 из 3 последних выездных матчей против «Лейпцига»

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Унион»

«РБ Лейпциг» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только разницей в классе, но и отличной текущей формой. «Быки» одержали четыре победы подряд, много забивают и надeжно играют в обороне. «Унион» же находится в кризисе, пропускает в огромных количествах и испытывает проблемы в атаке. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) – коэффициент 1.9
  • Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 2

Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Унион РБ Лейпциг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 