«Бетис» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

23 апреля 2026 9:20
Бетис - Реал
24 апр. 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
1.50
Обе забьют — да
24 апреля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет мадридский «Реал». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и одного из лидеров чемпионата обещает быть напряжeнной и результативной. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, что располагает к голевому футболу.

«Бетис»

Севильцы подходят к матчу после волевой гостевой победы над «Жироной» со счeтом 3:2, которая позволила закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и стабильно забивает в четырeх матчах подряд. Однако оборона «Бетиса» оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Вылет из Лиги Европы от «Браги» стал болезненным ударом, но в чемпионате команда демонстрирует характер. Антони с 13 голами в 40 матчах остаeтся главной атакующей опцией.

«Реал»

Мадридцы продолжают погоню за «Барселоной» и находятся в отличной форме в атаке, забивая в 10 последних матчах во всех турнирах. Однако оборона «сливочных» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Вылет из Лиги чемпионов от «Баварии» стал серьeзным психологическим ударом, и теперь команда сосредоточена исключительно на Ла Лиге. Килиан Мбаппе с 42 голами в 43 матчах остаeтся главной ударной силой и способен в одиночку решить исход встречи.

Факты о командах

«Бетис»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Реал»

  • Забивает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 9 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Бетиса»

Прогноз на матч «Бетис» – «Реал»

Встреча двух команд с проблемами в обороне и хорошей результативностью в атаке обещает стать настоящим голевым спектаклем. «Реал» имеет историческое преимущество и отчаянно нуждается в очках для продолжения чемпионской гонки. «Бетис» традиционно силeн дома и будет играть смело, учитывая уязвимость обороны гостей. Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот, где класс «Реала» в итоге должен сказаться.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Победа «Реала»

Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Бетис
