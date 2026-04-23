24 апреля на стадионе «Франсис Ле Бле» состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» примет «Ланс». Встреча крепкого середняка и одного из лидеров чемпионата обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации. Хозяева решают локальные задачи в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за чемпионство и место в Лиге чемпионов.

«Брест»

Бретонцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Нантом» (1:1), которая прервала серию из трeх поражений подряд. Команда не может одержать победу на протяжении четырeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. Оборона «Бреста» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Ромен Дель Кастийо с 8 голами в 28 матчах остаeтся лучшим бомбардиром команды.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» проводят отличный сезон и уверенно располагаются на втором месте, продолжая погоню за ПСЖ. Команда вышла в финал Кубка Франции, разгромив «Тулузу» со счeтом 4:1, и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Одсонн Эдуар с 13 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Ланс» забивает в 23 из 25 последних матчей и одержал четыре победы подряд в очных встречах против «Бреста».

Факты о командах

«Брест»

Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Ланса» в Лиге 1

«Ланс»

Прогноз на матч «Брест» – «Ланс»

«Ланс» является явным фаворитом встречи, что обусловлено не только разницей в классе, но и отличной текущей формой. Гости демонстрируют впечатляющую результативность и одержали четыре победы подряд в очных противостояниях. «Брест» традиционно силeн дома против «Ланса», но текущая форма команды оставляет желать лучшего. Ожидаем результативный матч, где более мастеровитый «Ланс» сумеет продлить победную серию в очных встречах.

Рекомендованные ставки