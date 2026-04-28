29 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет лондонский «Арсенал». Встреча двух команд с разным подходом к игре обещает быть напряжeнной и тактически насыщенной. «Матрасники» делают ставку на атаку, а «канониры» славятся организованной обороной.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к полуфиналу после яркой победы над «Атлетиком» (3:2) в Ла Лиге. Команда стабильно забивает в восьми последних матчах Лиги чемпионов и в 12 последних матчах во всех турнирах. Атака «Атлетико» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.20 гола за игру. Команда пропускает в пяти последних матчах. Вылет из Кубка Испании от «Реал Сосьедада» и поражение от «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов стали серьeзными психологическими ударами, но «Атлетико» сумел пройти дальше.

«Арсенал»

«Канониры» подходят к полуфиналу в статусе одной из самых организованных оборонительных команд турнира. Команда не проигрывает на протяжении шести последних матчей Лиги чемпионов и не пропускает в трeх последних встречах. Оборона «Арсенала» выглядит образцово – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. Атака лондонцев более скромная – 4 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.80 гола за матч. В четвертьфинале «Арсенал» прошeл «Спортинг» благодаря гостевой победе 1:0 и нулевой ничьей дома. В последнем очном матче «Арсенал» разгромил «Атлетико» со счeтом 4:0.

Факты о командах

«Атлетико»

Забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в 5 последних матчах

Забивает в 12 последних матчах во всех турнирах

«Арсенал»

Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

Не пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Победа в последнем очном матче (4:0)

Прогноз на матч «Атлетико» – «Арсенал»

«Атлетико» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 12 последних матчах. «Арсенал» славится организованной обороной и не пропускает в трeх последних матчах Лиги чемпионов. В последнем очном матче «канониры» разгромили мадридцев, что даeт им психологическое преимущество. Ожидаем осторожный футбол, где многое решит игра в обороне.

