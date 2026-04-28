Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

28 апреля 2026 8:08
Атлетико - Арсенал
29 апр. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

29 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет лондонский «Арсенал». Встреча двух команд с разным подходом к игре обещает быть напряжeнной и тактически насыщенной. «Матрасники» делают ставку на атаку, а «канониры» славятся организованной обороной.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к полуфиналу после яркой победы над «Атлетиком» (3:2) в Ла Лиге. Команда стабильно забивает в восьми последних матчах Лиги чемпионов и в 12 последних матчах во всех турнирах. Атака «Атлетико» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.20 гола за игру. Команда пропускает в пяти последних матчах. Вылет из Кубка Испании от «Реал Сосьедада» и поражение от «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов стали серьeзными психологическими ударами, но «Атлетико» сумел пройти дальше.

«Арсенал»

«Канониры» подходят к полуфиналу в статусе одной из самых организованных оборонительных команд турнира. Команда не проигрывает на протяжении шести последних матчей Лиги чемпионов и не пропускает в трeх последних встречах. Оборона «Арсенала» выглядит образцово – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. Атака лондонцев более скромная – 4 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.80 гола за матч. В четвертьфинале «Арсенал» прошeл «Спортинг» благодаря гостевой победе 1:0 и нулевой ничьей дома. В последнем очном матче «Арсенал» разгромил «Атлетико» со счeтом 4:0.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах во всех турнирах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • Не пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Победа в последнем очном матче (4:0)

Прогноз на матч «Атлетико» – «Арсенал»

«Атлетико» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 12 последних матчах. «Арсенал» славится организованной обороной и не пропускает в трeх последних матчах Лиги чемпионов. В последнем очном матче «канониры» разгромили мадридцев, что даeт им психологическое преимущество. Ожидаем осторожный футбол, где многое решит игра в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа «Арсенала» с форой (0)

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Арсенал Атлетико
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 