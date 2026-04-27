«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

27 апреля 2026 9:22
Аль-Шабаб - Аль-Фат
28 апр. 2026, вторник 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1.85
Победа «Аль-Шабаба»
28 апреля на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фат». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение для обеих команд, решающих локальные задачи в середине таблицы. Соперников разделяет лишь разница забитых и пропущенных мячей.

«Аль-Шабаб»

Хозяева подходят к матчу с четырeхматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. Команда стабильно забивает в восьми последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Янник Феррейра Карраско с 18 голами в 30 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Аль-Шабаб» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 11 из 13 последних встреч. Исторически команда доминирует над «Аль-Фатом» дома, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей.

«Аль-Фат»

Гости подходят к матчу после важной домашней победы над «Аль-Халиджем» со счeтом 1:0. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Матиас Варгас с 9 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. Гостевая форма «Аль-Фата» оставляет желать лучшего – три поражения подряд на выезде. Команда пропускает в 14 из 16 последних матчей.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 8 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей против «Аль-Фата»
  • Забивает в 8 из 10 последних очных матчей против «Аль-Фата»

«Аль-Фат»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Аль-Шабаба»

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»

«Аль-Шабаб» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Аль-Фату» дома в 11 из 13 последних матчей. Хозяева стабильно забивают в восьми последних турах и находятся в хорошей форме. «Аль-Фат» катастрофически играет на выезде и потерпел три поражения подряд в гостях. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Шабаба» больше 1.5

Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Шабаб
