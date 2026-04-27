«Неом» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

27 апреля 2026 9:33
Неом - Аль-Хазм
28 апр. 2026, вторник 19:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
28 апреля на стадионе «Неом» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Неом» примет «Аль-Хазм». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение для обеих команд, решающих локальные задачи в середине таблицы. Соперников разделяет всего два очка.

«Неом»

Хозяева подходят к матчу после неожиданного гостевого поражения от «Аль-Нажмы» (1:2), которое прервало успешную серию. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Александр Ляказетт с 12 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Исторически «Неом» доминирует над «Аль-Хазмом», не проигрывая в 5 из 6 последних матчей и забивая в пяти последних очных встречах.

«Аль-Хазм»

Гости подходят к матчу после важной домашней победы над «Аль-Риядом» со счeтом 2:1. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Омар Аль-Сома с 8 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. Однако гостевая форма «Аль-Хазма» оставляет желать лучшего – четыре поражения подряд на выезде. Команда пропускает в 18 из 20 последних матчей.

Факты о командах

«Неом»

  • Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Аль-Хазма»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Аль-Хазма»

«Аль-Хазм»

  • Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 18 из 20 последних матчей
  • Проиграл 5 из 6 последних очных матчей против «Неома»

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Хазм»

«Неом» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Аль-Хазму» в 5 из 6 последних матчей. Хозяева стабильно забивают в четырeх последних турах. «Аль-Хазм» катастрофически играет на выезде и потерпел четыре поражения подряд в гостях. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Неома» – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Неома» больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Неом
