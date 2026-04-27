28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча двух грандов европейского футбола обещает стать настоящим украшением турнира. Обе команды демонстрируют впечатляющую результативность и находятся в отличной форме.

«ПСЖ»

Парижане подходят к полуфиналу в статусе одной из самых организованных команд турнира. «ПСЖ» одержал четыре победы подряд в Лиге чемпионов и не пропускает на протяжении трeх последних матчей. Команда стабильно забивает в восьми последних встречах турнира и демонстрирует отличную результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Уверенная победа над «Ливерпулем» в четвертьфинале (2:0 в гостях и 2:0 дома) подтвердила высочайший уровень команды. Усман Дембеле с 18 голами в сезоне остаeтся главной ударной силой.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к матчу в статусе самой результативной команды турнира и одержали семь побед подряд в Лиге чемпионов. Команда демонстрирует космическую результативность – 19 голов в пяти последних играх и средний показатель 3.80 гола за матч. «Бавария» забивает в 30 последних матчах во всех турнирах и одержала 9 побед подряд. В четвертьфинале мюнхенцы прошли мадридский «Реал» (4:3 дома и 2:1 в гостях). Команда вышла в финал Кубка Германии, разгромив «Байер» (2:0). Исторически «Бавария» удачно играет против «ПСЖ», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«ПСЖ»

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария»

Встреча двух команд с впечатляющей результативностью обещает стать настоящим голевым спектаклем. «ПСЖ» имеет преимущество домашнего поля и не пропускает в трeх последних матчах Лиги чемпионов. «Бавария» демонстрирует космическую результативность и забивает в 30 матчах подряд. Исторически мюнхенцы удачно играют против парижан на «Парк де Пренс». Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот.

Рекомендованные ставки