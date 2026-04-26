27 апреля на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Балтика» примет «Акрон». Встреча команды, борющейся за медали, и аутсайдера, отчаянно сражающегося за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником.

«Балтика»

Калининградцы подходят к матчу с четырьмя ничьими подряд, что несколько затормозило их продвижение в таблице. Команда стабильно забивает в семи последних турах и демонстрирует отличную результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Брайан Хиль с 13 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Балтика» не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Акрона» и забивает в шести последних очных встречах.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают катастрофический отрезок и не могут одержать победу на протяжении 10 последних матчей РПЛ. Команда пропускает в 12 последних турах и имеет худшую оборону среди всех участников чемпионата – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Жилсон Беншимол с 9 голами в 20 матчах остаeтся единственным светлым пятном. «Акрон» стабильно забивает в семи последних матчах, но оборона сводит на нет все усилия в атаке.

Факты о командах

«Балтика»

Играет вничью в 4 последних матчах РПЛ

Забивает в 7 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Акрона»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Акрона»

«Акрон»

Не может выиграть в 10 последних матчах РПЛ

Пропускает в 12 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Забивает в 7 последних матчах РПЛ

Проиграл 8 из 9 последних матчей против «Балтики»

Прогноз на матч «Балтика» – «Акрон»

«Балтика» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Акрону» в 8 из 9 последних матчей. Калининградцы демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы прервать серию ничьих. «Акрон» пропускает в огромных количествах и не может победить 10 туров подряд. Ожидаем уверенную победу хозяев.

