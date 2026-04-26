Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.13

26 апреля 2026 8:59
Балтика - Акрон
27 апр. 2026, понедельник 20:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Балтики» с форой (-1)
Сделать ставку

27 апреля на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Балтика» примет «Акрон». Встреча команды, борющейся за медали, и аутсайдера, отчаянно сражающегося за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником.

«Балтика»

Калининградцы подходят к матчу с четырьмя ничьими подряд, что несколько затормозило их продвижение в таблице. Команда стабильно забивает в семи последних турах и демонстрирует отличную результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Брайан Хиль с 13 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Балтика» не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Акрона» и забивает в шести последних очных встречах.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают катастрофический отрезок и не могут одержать победу на протяжении 10 последних матчей РПЛ. Команда пропускает в 12 последних турах и имеет худшую оборону среди всех участников чемпионата – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Жилсон Беншимол с 9 голами в 20 матчах остаeтся единственным светлым пятном. «Акрон» стабильно забивает в семи последних матчах, но оборона сводит на нет все усилия в атаке.

Факты о командах

«Балтика»

  • Играет вничью в 4 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 7 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Акрона»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Акрона»

«Акрон»

  • Не может выиграть в 10 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 12 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 7 последних матчах РПЛ
  • Проиграл 8 из 9 последних матчей против «Балтики»

Прогноз на матч «Балтика» – «Акрон»

«Балтика» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Акрону» в 8 из 9 последних матчей. Калининградцы демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы прервать серию ничьих. «Акрон» пропускает в огромных количествах и не может победить 10 туров подряд. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики» с форой (-1) – коэффициент 2.13
  • Индивидуальный тотал «Балтики» больше 1.5

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 