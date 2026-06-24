Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Чехии и Мексики пройдет 25 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Мексиканцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, имея шесть очков после побед над ЮАР (2:0) и Южной Кореей (1:0), и в этом матче решат вопрос первого места в группе. Чехия, напротив, имеет всего одно очко после ничьей с ЮАР (1:1) и поражения от Южной Кореи (1:2) – для выхода из группы им нужна победа над мексиканцами. Сможет ли европейская команда преподнести сенсацию и обыграть фаворита на его домашнем стадионе, или Мексика подтвердит статус одного из главных претендентов на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Чехии подходит к игре с нестабильными показателями: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда сыграла вничью с ЮАР (1:1) в прошлом туре, но до этого уступила Южной Корее (1:2), а также одержала победы над Гватемалой (3:1) и Косово (2:1), и выиграла по пенальти у Дании (2:2, пен. 3:1). Чехи умеют забивать, но их оборона нестабильна, что против организованной и мощной Мексики может стать решающим фактором. Однако чехам нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно.

Мексика подходит к игре в феноменальной форме: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда обыграла Южную Корею (1:0) в прошлом туре, а также разгромила ЮАР (2:0) и Сербию (5:1), одержала победы над Австралией (1:0) и Ганой (2:0). Мексиканцы практически не пропускают, их оборона выглядит непробиваемой, а атака стабильно забивает. Даже с учетом возможной ротации состава, мексиканцы остаются явными фаворитами в этом матче, особенно учитывая домашнюю поддержку и историческое преимущество.

Итоговый вывод: Мексика превосходит Чехию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Чехии нужна победа, но против такой организованной обороны это будет крайне сложно. Учитывая разницу в классе, домашнее преимущество и текущую форму, победа Мексики с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика практически не пропускает (0,2 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Чехия нестабильна в обороне (1,4 пропущенных в среднем). В единственной очной встрече (2000 год) победу одержала Чехия, однако с тех пор уровни команд изменились кардинально, и текущая форма мексиканцев не оставляет сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Мексика имеет надежную оборону (0,2 пропущенного в среднем) и мощную атаку, тогда как Чехии нужна победа, но она уступает в классе и стабильности. Учитывая разницу в классе, домашнее преимущество и текущие серии команд, победа мексиканцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 1,93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Чехии и Мексики состоится 25 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».