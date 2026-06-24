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Марокко – Гаити: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

24 июня 2026 8:00
Марокко - Гаити
25 июн. 2026, четверг 01:00 | Чемпионат мира, группа C, 3 тур
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1.90
Победа Марокко с форой (-2)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Марокко и Гаити пройдет 25 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Марокко уже обеспечило себе выход в плей-офф, имея четыре очка после ничьей с Бразилией (1:1) и победы над Шотландией (1:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Гаити, напротив, потеряла все шансы на выход из группы после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3). Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Марокко подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Марокко подходит к игре в феноменальной форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда обыграла Шотландию (1:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Бразилией (1:1), разгромила Мадагаскар (4:0) и Бурунди (5:0), а также сыграла вничью с Норвегией (1:1). Марокканцы демонстрируют образцовый баланс между атакой и обороной, их защита практически непробиваема, а атака стабильно забивает. Даже с учетом возможной ротации состава, марокканцы остаются явными фаворитами в этом матче.

Гаити подходит к игре со скромной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проиграла Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Перу (1:2), победа над Новой Зеландией (4:0) и ничья с Исландией (1:1). Гаитяне способны забивать, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы конкурировать с таким соперником, как Марокко.

Итоговый вывод: Марокко превосходит Гаити по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гаити уже потеряла шансы на выход из группы, что может снизить их мотивацию, тогда как марокканцы будут стремиться завершить групповой этап на первом месте. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Марокко с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Марокко.

Форма и история личных встреч

Марокко не проигрывает в 23 последних матчах, забивает в шести последних встречах и практически не пропускает (0,4 гола в среднем), тогда как Гаити проиграла оба матча на турнире и имеет серьезные проблемы в обороне. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс марокканцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Редуэн Хальхаль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Гаити
1
Джонни Пласид
(К) ВР
8
Мартин Эксперьянс
ЛЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
16
Ленни Жозеф
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
25
Хальхаль
18
Рияд
2
Хакими
4
Амрабат
11
Сайбари
24
Эль-Айнауи
23
Эль-Ханнус
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-1-1-1-3
1
Пласид
4
Аде
5
Делкруа
22
Дюверн
8
Эксперьянс
17
Жан-Жак
10
Беллегард
21
Касимир
15
Провиденсе
16
Жозеф
18
Изидор
26
Салах-Эддин
3
Мазрауи
3
Мазрауи
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
24
Эль-Айнауи
10
Диас
8
Унаи
8
Унаи
10
Диас
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
16
Яссин
16
Яссин
20
Эль-Кааби
22
Дюверн
2
Аркю
2
Аркю
22
Дюверн
17
Жан-Жак
25
Симон
25
Симон
17
Жан-Жак
18
Изидор
11
Дидсон
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
20
Пьеррот
20
Пьеррот
16
Жозеф
15
Провиденсе
9
Назон
9
Назон
15
Провиденсе
Остались в запасе
Марокко
Гаити
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Себастьян Минье

Прогноз на победителя

Марокко находится в феноменальной форме, не проигрывая 23 матча подряд и демонстрируя надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем), тогда как Гаити уже потеряла шансы на выход из группы и не показывает достаточной эффективности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с форой (-2) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Марокко и Гаити состоится 25 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Марокко – Гаити: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

1.90
Победа Марокко с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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