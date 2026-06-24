Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Марокко и Гаити пройдет 25 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Марокко уже обеспечило себе выход в плей-офф, имея четыре очка после ничьей с Бразилией (1:1) и победы над Шотландией (1:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Гаити, напротив, потеряла все шансы на выход из группы после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3). Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Марокко подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Марокко подходит к игре в феноменальной форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда обыграла Шотландию (1:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Бразилией (1:1), разгромила Мадагаскар (4:0) и Бурунди (5:0), а также сыграла вничью с Норвегией (1:1). Марокканцы демонстрируют образцовый баланс между атакой и обороной, их защита практически непробиваема, а атака стабильно забивает. Даже с учетом возможной ротации состава, марокканцы остаются явными фаворитами в этом матче.

Гаити подходит к игре со скромной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда проиграла Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Перу (1:2), победа над Новой Зеландией (4:0) и ничья с Исландией (1:1). Гаитяне способны забивать, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы конкурировать с таким соперником, как Марокко.

Итоговый вывод: Марокко превосходит Гаити по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гаити уже потеряла шансы на выход из группы, что может снизить их мотивацию, тогда как марокканцы будут стремиться завершить групповой этап на первом месте. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Марокко с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Марокко.

Форма и история личных встреч

Марокко не проигрывает в 23 последних матчах, забивает в шести последних встречах и практически не пропускает (0,4 гола в среднем), тогда как Гаити проиграла оба матча на турнире и имеет серьезные проблемы в обороне. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс марокканцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Марокко находится в феноменальной форме, не проигрывая 23 матча подряд и демонстрируя надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем), тогда как Гаити уже потеряла шансы на выход из группы и не показывает достаточной эффективности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с форой (-2) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Марокко и Гаити состоится 25 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».