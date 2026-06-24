Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными ЮАР и Южной Кореи пройдет 25 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Обе команды еще сохраняют шансы на выход из группы – ЮАР имеет одно очко после ничьей с Чехией (1:1) и поражения от Мексики (0:2), а Южная Корея также имеет одно очко после победы над Чехией (2:1) и поражения от Мексики (0:1). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом южноафриканцам необходимо побеждать с крупным счетом, чтобы опередить конкурентов по разнице мячей. Сможет ли ЮАР преподнести сенсацию и обыграть более мастеровитого соперника, или Южная Корея возьмет свое за счет атакующей мощи и опыта?

Кто победит в матче

Сборная ЮАР подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Чехией (1:1) в прошлом туре, но до этого уступила Мексике (0:2), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Ямайкой (1:0), ничья с Никарагуа (0:0) и поражение от Панамы (1:2). ЮАР испытывает кризис в нападении и редко забивает больше одного гола за матч, что против организованной Южной Кореи может стать фатальным. Однако южноафриканцам нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно.

Южная Корея подходит к игре с более убедительной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Мексике (0:1) в прошлом туре, но до этого обыграла Чехию (2:1), а также одержала победы над Сальвадором (1:0), разгромила Тринидад и Тобаго (5:0) и уступила Австрии (0:1). Корейцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход матча. Для выхода из группы им нужна победа, и они будут максимально мотивированы.

Итоговый вывод: Южная Корея превосходит ЮАР в атакующей мощи и организации игры, тогда как южноафриканцы испытывают серьезные проблемы в нападении. Учитывая, что обеим нужна победа, корейцы выглядят предпочтительнее за счет более сбалансированной игры и класса игроков. Наш прогноз – победа Южной Кореи.

Форма и история личных встреч

Южная Корея имеет более сбалансированную игру и стабильную результативность, тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола в среднем за последние пять матчей. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс корейцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Южная Корея имеет более сбалансированную игру, надежную оборону и стабильную атаку, тогда как ЮАР испытывает кризис в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая необходимость победы для обеих команд и разницу в классе, победа корейцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Южной Кореи с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными ЮАР и Южной Кореи состоится 25 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».