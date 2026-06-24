Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЮАР – Южная Корея: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

24 июня 2026 9:00
ЮАР - Южная Корея
25 июн. 2026, четверг 04:00 | Чемпионат мира, группа A, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Южной Кореи с форой (-1)
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными ЮАР и Южной Кореи пройдет 25 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Обе команды еще сохраняют шансы на выход из группы – ЮАР имеет одно очко после ничьей с Чехией (1:1) и поражения от Мексики (0:2), а Южная Корея также имеет одно очко после победы над Чехией (2:1) и поражения от Мексики (0:1). Для выхода в плей-офф обеим нужна победа, при этом южноафриканцам необходимо побеждать с крупным счетом, чтобы опередить конкурентов по разнице мячей. Сможет ли ЮАР преподнести сенсацию и обыграть более мастеровитого соперника, или Южная Корея возьмет свое за счет атакующей мощи и опыта?

Кто победит в матче

Сборная ЮАР подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Чехией (1:1) в прошлом туре, но до этого уступила Мексике (0:2), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Ямайкой (1:0), ничья с Никарагуа (0:0) и поражение от Панамы (1:2). ЮАР испытывает кризис в нападении и редко забивает больше одного гола за матч, что против организованной Южной Кореи может стать фатальным. Однако южноафриканцам нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно.

Южная Корея подходит к игре с более убедительной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Мексике (0:1) в прошлом туре, но до этого обыграла Чехию (2:1), а также одержала победы над Сальвадором (1:0), разгромила Тринидад и Тобаго (5:0) и уступила Австрии (0:1). Корейцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход матча. Для выхода из группы им нужна победа, и они будут максимально мотивированы.

Итоговый вывод: Южная Корея превосходит ЮАР в атакующей мощи и организации игры, тогда как южноафриканцы испытывают серьезные проблемы в нападении. Учитывая, что обеим нужна победа, корейцы выглядят предпочтительнее за счет более сбалансированной игры и класса игроков. Наш прогноз – победа Южной Кореи.

Форма и история личных встреч

Южная Корея имеет более сбалансированную игру и стабильную результативность, тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола в среднем за последние пять матчей. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс корейцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЮАР
0
Ронуэн Уильямс
ВР
0
Мафоса Модиба
ЛЗ
0
Име Окон
ЦЗ
0
Mbekezeli Mbokazi
ЦЗ
0
Кхулисо Мудау
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
0
Samukelo Alucious Kabini
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
12
Тапело Масеко
ЦФ
0
Икраам Райнерс
ЦФ
7
Освин Апполлис
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Южная Корея
0
Ким Сын Гю Ким Сын Гю
ВР
0
Ли Хан Бом Ли Хан Бом
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
0
Gi-Hyuk Ли Ки Хек
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЛП
6
Хван Ин Бом
ЦП
0
Пайк Сын Хо Пайк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
ЦП
10
Ли Джэ Сон
ЦП
0
Ким Мун Хван Ким Мун Хван
ПП
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
4-3-3
0
Уильямс
0
Модиба
0
Окон
0
Mbokazi
0
Мудау
5
Мбата
0
Kabini
23
Адамс
7
Апполлис
0
Райнерс
12
Масеко
3-5-1-1
0
Ким Сын Гю
0
Ли Хан Бом
4
Мин-Джэ
0
Ли Ки Хек
0
Ким Мун Хван
0
Пайк Сын Хо
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
22
Соль
6
Ин Бом
7
Сон
Остались в запасе
ЮАР
Южная Корея
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Хон Мюн-Бо

Прогноз на победителя

Южная Корея имеет более сбалансированную игру, надежную оборону и стабильную атаку, тогда как ЮАР испытывает кризис в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая необходимость победы для обеих команд и разницу в классе, победа корейцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Южной Кореи с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными ЮАР и Южной Кореи состоится 25 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

ЮАР – Южная Корея: смотреть трансляцию

2.20
Южной Кореи с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Чемпионат мира
Другие прогнозы
25.06.2026
04:00
1.93
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
Чехия - Мексика
Победа Мексики
25.06.2026
04:00
2.20
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
ЮАР - Южная Корея
Южной Кореи с форой (-1)
25.06.2026
23:00
1.75
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Победа Кот-д`Ивуара с форой (-2)
25.06.2026
23:00
2.45
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Эквадор - Германия
Победа Германии с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 