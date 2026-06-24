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Шотландия – Бразилия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

24 июня 2026 8:00
Шотландия - Бразилия
25 июн. 2026, четверг 01:00 | Чемпионат мира, группа C, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа Бразилии с форой (-1.5)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Шотландии и Бразилии пройдет 25 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Шотландцы подходят к решающему матчу с тремя очками после победы над Гаити (1:0) и поражения от Марокко (0:1) – для выхода в плей-офф им нужна победа над бразильцами. Бразилия, напротив, уже обеспечила себе выход из группы, имея четыре очка после ничьей с Марокко (1:1) и разгрома Гаити (3:0), и может позволить себе ротацию состава. Сможет ли Шотландия преподнести сенсацию и обыграть пятикратных чемпионов мира, или Бразилия подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Шотландии подходит к игре с противоречивой статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Марокко (0:1) в прошлом туре, но до этого обыграла Гаити (1:0), разгромила Боливию (4:0) и Кюрасао (4:1), а также уступила Кот-д`Ивуару (0:1). Шотландцы действуют организованно в обороне и имеют неплохую атаку, что позволяет им рассчитывать на положительный исход даже против топ-соперника. Однако в истории встреч с Бразилией шотландцы ни разу не побеждали (четыре поражения, одна ничья), что создает психологическое давление.

Бразилия подходит к игре с впечатляющей статистикой: 15 голов в пяти матчах (в среднем 3,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Гаити (3:0) в прошлом туре, а также показала следующие результаты: ничья с Марокко (1:1), победы над Египтом (2:1), разгром Панамы (6:2) и победа над Хорватией (3:1). Бразильцы забивают практически в каждом матче и имеют огромный опыт выступлений на чемпионатах мира. Однако, уже гарантировав выход из группы, бразильцы могут дать отдых лидерам, что ослабит их игру и даст шотландцам шанс на положительный исход.

Итоговый вывод: Бразилия является фаворитом по классу и атакующей мощи, но мотивация шотландцев и возможная ротация в составе бразильцев делают этот матч непредсказуемым. Шотландии нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно. Учитывая историческое преимущество бразильцев и их атакующий потенциал, победа Бразилии остается наиболее вероятным исходом, но шотландцы способны забить. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Шотландия имеет надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и стабильную результативность, но Бразилия забивает в среднем три гола за матч и имеет огромное преимущество в очных встречах – пять матчей без поражений (четыре победы, одна ничья). Учитывая историческое доминирование бразильцев и их атакующую мощь, победа фаворита выглядит закономерной, но шотландцы способны навязать борьбу.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Товарищеские матчи,
Бразилия
2 : 0
27.03.2011
Шотландия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
26
Маккена
22
Паттерсон
23
МакЛин
7
МакГинн
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
20
Шенклэнд
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
3
Габриэль
4
Маркиньос
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
26
Витор
20
Пакета
7
Винисиус
9
Кунья
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
24
Ролстон
24
Ролстон
22
Паттерсон
7
МакГинн
25
Кертис
25
Кертис
7
МакГинн
20
Шенклэнд
10
Адамс
10
Адамс
20
Шенклэнд
16
Дуглас Сантос
6
Сандро
6
Сандро
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
9
Кунья
10
Неймар
10
Неймар
9
Кунья
20
Пакета
22
Мартинелли
22
Мартинелли
20
Пакета
26
Витор
19
Эндрик
19
Эндрик
26
Витор
Остались в запасе
Шотландия
Бразилия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Карло Анчелотти

Прогноз на победителя

Бразилия имеет подавляющее преимущество в очных встречах (не проигрывает Шотландии в пяти матчах подряд) и обладает мощной атакой (3,0 гола в среднем), тогда как шотландцам нужна победа любой ценой. Учитывая историческое доминирование бразильцев и их атакующий потенциал, победа пятикратных чемпионов мира с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Шотландии и Бразилии состоится 25 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Шотландия – Бразилия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

2.00
Победа Бразилии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Бразилия Шотландия
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