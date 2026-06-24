Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Шотландии и Бразилии пройдет 25 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Шотландцы подходят к решающему матчу с тремя очками после победы над Гаити (1:0) и поражения от Марокко (0:1) – для выхода в плей-офф им нужна победа над бразильцами. Бразилия, напротив, уже обеспечила себе выход из группы, имея четыре очка после ничьей с Марокко (1:1) и разгрома Гаити (3:0), и может позволить себе ротацию состава. Сможет ли Шотландия преподнести сенсацию и обыграть пятикратных чемпионов мира, или Бразилия подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Шотландии подходит к игре с противоречивой статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Марокко (0:1) в прошлом туре, но до этого обыграла Гаити (1:0), разгромила Боливию (4:0) и Кюрасао (4:1), а также уступила Кот-д`Ивуару (0:1). Шотландцы действуют организованно в обороне и имеют неплохую атаку, что позволяет им рассчитывать на положительный исход даже против топ-соперника. Однако в истории встреч с Бразилией шотландцы ни разу не побеждали (четыре поражения, одна ничья), что создает психологическое давление.

Бразилия подходит к игре с впечатляющей статистикой: 15 голов в пяти матчах (в среднем 3,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Гаити (3:0) в прошлом туре, а также показала следующие результаты: ничья с Марокко (1:1), победы над Египтом (2:1), разгром Панамы (6:2) и победа над Хорватией (3:1). Бразильцы забивают практически в каждом матче и имеют огромный опыт выступлений на чемпионатах мира. Однако, уже гарантировав выход из группы, бразильцы могут дать отдых лидерам, что ослабит их игру и даст шотландцам шанс на положительный исход.

Итоговый вывод: Бразилия является фаворитом по классу и атакующей мощи, но мотивация шотландцев и возможная ротация в составе бразильцев делают этот матч непредсказуемым. Шотландии нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно. Учитывая историческое преимущество бразильцев и их атакующий потенциал, победа Бразилии остается наиболее вероятным исходом, но шотландцы способны забить. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Шотландия имеет надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и стабильную результативность, но Бразилия забивает в среднем три гола за матч и имеет огромное преимущество в очных встречах – пять матчей без поражений (четыре победы, одна ничья). Учитывая историческое доминирование бразильцев и их атакующую мощь, победа фаворита выглядит закономерной, но шотландцы способны навязать борьбу.

Прогноз на победителя

Бразилия имеет подавляющее преимущество в очных встречах (не проигрывает Шотландии в пяти матчах подряд) и обладает мощной атакой (3,0 гола в среднем), тогда как шотландцам нужна победа любой ценой. Учитывая историческое доминирование бразильцев и их атакующий потенциал, победа пятикратных чемпионов мира с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Шотландии и Бразилии состоится 25 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».