Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия - Шотландия
Бразилия - Шотландия: обзор матча 27 марта 2011
Бразилия
27.03.2011, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Новости команд
Все
Бразилия
Шотландия
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
10:20
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
4
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
1
Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
29 октября
13
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
4
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
1
Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
29 октября
13
Фанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
5 октября
9
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
10:20
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Шотландия – Словения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Матч Лиги наций прервали из-за пса
4 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+