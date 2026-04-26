27 апреля на стадионе «Эпицентр» в Каменце-Подольском состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» примет «Александрию». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в катастрофическом положении.
«Эпицентр»
Хозяева подходят к матчу после нулевой ничьей с «Карпатами», которая позволила набрать важное очко. Команда демонстрирует скромную результативность – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Эпицентр» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей и делает ставку на организованную оборону. В последнем очном матче «Эпицентр» одержал победу со счeтом 1:0.
«Александрия»
Гости переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 16 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 16 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Поражение от «Вереса» (0:3) в прошлом туре стало очередным подтверждением глубочайшего кризиса. Теди Цара с 4 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром.
Прогноз на матч «Эпицентр» – «Александрия»
«Эпицентр» имеет преимущество домашнего поля и одержал победу в последнем очном матче. «Александрия» находится в глубочайшем кризисе и пропускает в огромных количествах – 15 мячей в пяти последних играх. Хозяева не блещут результативностью, но на фоне проблем гостей выглядят явным фаворитом. Ожидаем осторожный футбол с победой хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Эпицентра» – коэффициент 2.05
- Тотал матча меньше 2.5