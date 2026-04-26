«Эпицентр» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

26 апреля 2026 8:54
Эпицентр - Александрия
27 апр. 2026, понедельник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
27 апреля на стадионе «Эпицентр» в Каменце-Подольском состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» примет «Александрию». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в катастрофическом положении.

«Эпицентр»

Хозяева подходят к матчу после нулевой ничьей с «Карпатами», которая позволила набрать важное очко. Команда демонстрирует скромную результативность – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Эпицентр» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей и делает ставку на организованную оборону. В последнем очном матче «Эпицентр» одержал победу со счeтом 1:0.

«Александрия»

Гости переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 16 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 16 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Поражение от «Вереса» (0:3) в прошлом туре стало очередным подтверждением глубочайшего кризиса. Теди Цара с 4 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром.

Факты о командах

«Эпицентр»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей УПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в последнем очном матче (1:0)
  • Ничья в последнем матче с «Карпатами» (0:0)

«Александрия»

  • Не может выиграть в 16 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 16 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Проиграла последний очный матч (0:1)

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Александрия»

«Эпицентр» имеет преимущество домашнего поля и одержал победу в последнем очном матче. «Александрия» находится в глубочайшем кризисе и пропускает в огромных количествах – 15 мячей в пяти последних играх. Хозяева не блещут результативностью, но на фоне проблем гостей выглядят явным фаворитом. Ожидаем осторожный футбол с победой хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эпицентра» – коэффициент 2.05
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Александрия Эпицентр
