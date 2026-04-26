27 апреля на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Кальяри» примет «Аталанту». Встреча команды, борющейся за выживание, и претендента на еврокубки. Хозяева переживают игровой кризис, а гости демонстрируют стабильную игру.

«Кальяри»

Сардинцы подходят к матчу после разгромного поражения от «Интера» (0:3), которое стало очередным ударом по турнирным перспективам. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Оборона также оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Себастьяно Эспозито с 7 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. «Кальяри» пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Аталанта»

Бергамаски подходят к матчу после драматичного вылета из Кубка Италии от «Лацио» в серии пенальти. В чемпионате команда демонстрирует стабильную игру и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Оборона «Аталанты» выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Джанлука Скамакка с 12 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Аталанта» удачно играет против «Кальяри» в гостях, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей и забивая в 10 из 12 последних очных встреч.

Факты о командах

«Кальяри»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Поражение в последнем матче от «Интера» (0:3)

Проиграл 3 из 4 последних очных матчей против «Аталанты»

«Аталанта»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии А

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против «Кальяри»

Забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Кальяри»

Прогноз на матч «Кальяри» – «Аталанта»

«Аталанта» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Бергамаски удачно играют в гостях против «Кальяри» и стабильно забивают в большинстве очных матчей. Хозяева находятся в игровом кризисе и испытывают серьeзные проблемы в атаке. Ожидаем уверенную победу гостей.

