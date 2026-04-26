27 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет ровенский «Верес». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение для обеих команд, пытающихся подняться в верхнюю половину.
«Заря»
Луганчане подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Шахтера» (1:2), в котором команда достойно сражалась с лидером. «Заря» стабильно забивает в восьми последних турах и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Филипп Будковский с 11 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей и забивает в 8 из 9 последних очных встреч против «Вереса».
«Верес»
Ровенчане подходят к матчу после уверенной гостевой победы над «Александрией» со счeтом 3:0, которая стала важным шагом к сохранению прописки в элите. Команда демонстрирует сбалансированную игру – 6 голов в пяти последних матчах. «Верес» не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Зари», что является важным психологическим фактором.
Факты о командах
«Заря»
- Забивает в 8 последних матчах УПЛ
- Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей УПЛ
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
- Забивает в 8 из 9 последних очных матчей против «Вереса»
«Верес»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Зари»
- Победа в последнем матче над «Александрией» (3:0)
- Проиграл лишь 1 из 5 последних очных матчей против «Зари»
Прогноз на матч «Заря» – «Верес»
«Заря» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую статистику выступлений на своeм стадионе. Команда стабильно забивает в восьми последних турах. «Верес» удачно играет против луганчан в последних встречах и не проигрывает пять очных матчей подряд. Ожидаем результативный футбол с обменом голами, где хозяева имеют небольшое преимущество.
