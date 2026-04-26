«Заря» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2026 8:06
Заря - Верес
27 апр. 2026, понедельник 15:30 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
1.85
Обе забьют — да
27 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет ровенский «Верес». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение для обеих команд, пытающихся подняться в верхнюю половину.

«Заря»

Луганчане подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Шахтера» (1:2), в котором команда достойно сражалась с лидером. «Заря» стабильно забивает в восьми последних турах и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Филипп Будковский с 11 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей и забивает в 8 из 9 последних очных встреч против «Вереса».

«Верес»

Ровенчане подходят к матчу после уверенной гостевой победы над «Александрией» со счeтом 3:0, которая стала важным шагом к сохранению прописки в элите. Команда демонстрирует сбалансированную игру – 6 голов в пяти последних матчах. «Верес» не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Зари», что является важным психологическим фактором.

Факты о командах

«Заря»

  • Забивает в 8 последних матчах УПЛ
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей УПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 8 из 9 последних очных матчей против «Вереса»

«Верес»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Зари»
  • Победа в последнем матче над «Александрией» (3:0)
  • Проиграл лишь 1 из 5 последних очных матчей против «Зари»

Прогноз на матч «Заря» – «Верес»

«Заря» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую статистику выступлений на своeм стадионе. Команда стабильно забивает в восьми последних турах. «Верес» удачно играет против луганчан в последних встречах и не проигрывает пять очных матчей подряд. Ожидаем результативный футбол с обменом голами, где хозяева имеют небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Победа «Зари» с форой (0)

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Верес Заря
