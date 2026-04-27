«Аль-Хиляль» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

27 апреля 2026 9:39
Аль-Хиляль - Дамак
28 апр. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1.45
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
28 апреля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» примет «Дамак». Встреча одного из лидеров чемпионата и команды, борющейся за выживание. Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Аль-Хиляль»

«Лидеры» подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд не только Саудовской Аравии, но и всей Азии. Команда не проигрывает на протяжении 22 последних матчей Высшей лиги и в 29 из 30 последних встреч во всех турнирах. Разгром «Аль-Холуда» со счeтом 6:0 в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Маркос Леонардо с 22 голами в 37 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Исторически «Аль-Хиляль» доминирует над «Дамаком», не проигрывая в 9 последних матчах и забивая в каждой из этих встреч.

«Дамак»

Гости подходят к матчу после важной домашней победы над «Аль-Охдудом» со счeтом 2:0. Команда демонстрирует неплохую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Валентин Вада с 11 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Дамак» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 22 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 последних матчах против «Дамака»
  • Забивает в 9 последних очных матчах против «Дамака»

«Дамак»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Проигрывает в 9 последних очных матчах против «Аль-Хиляля»
  • Пропускает в 9 последних очных матчах против «Аль-Хиляля»

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Дамак»

«Аль-Хиляль» является безоговорочным фаворитом встречи и имеет впечатляющее историческое доминирование над «Дамаком». Хозяева не проигрывают 22 матча подряд и демонстрируют космическую результативность. «Дамак» находится в неплохой форме, но противостоять лидеру на его поле будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу «Аль-Хиляля» с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Хиляль
