28 апреля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» примет «Дамак». Встреча одного из лидеров чемпионата и команды, борющейся за выживание. Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, а гости пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Аль-Хиляль»

«Лидеры» подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд не только Саудовской Аравии, но и всей Азии. Команда не проигрывает на протяжении 22 последних матчей Высшей лиги и в 29 из 30 последних встреч во всех турнирах. Разгром «Аль-Холуда» со счeтом 6:0 в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Маркос Леонардо с 22 голами в 37 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Исторически «Аль-Хиляль» доминирует над «Дамаком», не проигрывая в 9 последних матчах и забивая в каждой из этих встреч.

«Дамак»

Гости подходят к матчу после важной домашней победы над «Аль-Охдудом» со счeтом 2:0. Команда демонстрирует неплохую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Валентин Вада с 11 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Дамак» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 22 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру

Не проигрывает в 9 последних матчах против «Дамака»

Забивает в 9 последних очных матчах против «Дамака»

«Дамак»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Проигрывает в 9 последних очных матчах против «Аль-Хиляля»

Пропускает в 9 последних очных матчах против «Аль-Хиляля»

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Дамак»

«Аль-Хиляль» является безоговорочным фаворитом встречи и имеет впечатляющее историческое доминирование над «Дамаком». Хозяева не проигрывают 22 матча подряд и демонстрируют космическую результативность. «Дамак» находится в неплохой форме, но противостоять лидеру на его поле будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу «Аль-Хиляля» с комфортной разницей в счeте.

