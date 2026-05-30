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Япония – Исландия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55

30 мая 2026 9:25
Япония - Исландия
31 мая 2026, воскресенье 13:25 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.55
Тотал голов меньше 2.5
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31 мая в 13:25 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Японии и Исландии. Хозяева в фантастической форме: 5 побед подряд, 6 матчей подряд с забитыми голами, 4 матча подряд без пропущенных. Атака – 2.00 гола за игру, оборона – 0.40 пропущенных. Гости в глубоком кризисе: не могут выиграть в 4 последних матчах, пропускают в 6 подряд. Разрыв колоссальный. Ожидается уверенная победа японцев.

Япония

Японцы – настоящая машина прямо сейчас. 5 побед подряд, 6 матчей подряд с забитыми голами, 4 матча подряд на ноль. Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака мощная – 2.00 гола за игру (10 голов в 5 матчах). В прошлом матче сенсационная победа над Англией (1:0). До этого победы над Шотландией (1:0), Боливией (3:0), Ганой (2:0) и даже Бразилией (3:2). Япония на подъeме и громит всех подряд.

Исландия

Исландцы переживают серьeзный кризис. Не могут выиграть в 4 последних матчах, пропускают в 6 подряд. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче ничья с Гаити (1:1). До этого поражение от Мексики (0:4). Команда выглядит обречeнной против такого соперника.

Факты о командах

Япония

  • 5 побед подряд
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Не пропускают в 4 последних матчах
  • Победа над Англией (1:0) и Бразилией (3:2)

Исландия

  • Не могут выиграть в 4 последних матчах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • Поражение от Мексики (0:4)

Прогноз на матч Япония – Исландия

Япония – одна из самых горячих сборных мира прямо сейчас: победа над Англией, 5 побед подряд, 4 матча на ноль. Исландия – команда в глубокой яме: не выигрывают, пропускают в каждой игре. Разрыв классе и форме колоссальный. Азиаты дома должны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.55
  • Победа Японии

2.55
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Исландия Япония
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