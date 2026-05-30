31 мая в 05:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Мексики и Австралии. Хозяева в отличной форме: 6 матчей без поражений, феноменальная оборона – 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Гости – крепкий середняк, но в гостях у них проблемы: 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде. Защита мексиканцев – главный козырь. Ожидается минимальная победа хозяев.

Мексика

Мексиканцы на ходу. 6 матчей без поражений, в товарищеских матчах – тоже 6 без проигрыша. Оборона – просто стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах), не пропускают в 5 из 7 последних встреч. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Ганой (2:0). Команда забивает в 6 из 8 последних матчей. Дома Мексика – грозный соперник для любой команды.

Австралия

Австралийцы подходят к матчу в неплохой форме, но с проблемами в гостях. 3 поражения подряд в выездных товарищеских матчах. Атака приносит 1.40 гола в среднем, оборона пропускает столько же. В прошлом матче разгром Кюрасао (5:1) – впечатляюще. Но против топ-соперников на выезде австралийцам тяжело. Есть позитив: Австралия забивает Мексике в 3 последних личных встречах.

Факты о командах

Мексика

6 матчей без поражений

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.20 пропущено

Не пропускают в 5 из 7 матчей

Забивают в 6 из 8 матчей

Австралия

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

3 поражения подряд в гостевых товарищеских матчах

Забивают Мексике в 3 последних встречах

Прогноз на матч Мексика – Австралия

Мексика дома с еe феноменальной обороной (0.20 пропущенных за 5 матчей) – это серьeзный вызов для любой атаки. Австралия в гостях играет тяжело – 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде. История говорит, что австралийцы забивают мексиканцам регулярно. Но с такой защитой хозяев это вряд ли случится. Мексика обязана побеждать, и скорее всего, с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки