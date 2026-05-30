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Мексика – Австралия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.88

30 мая 2026 9:31
Мексика - Австралия
31 мая 2026, воскресенье 05:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.88
Тотал голов меньше 2.5
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31 мая в 05:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Мексики и Австралии. Хозяева в отличной форме: 6 матчей без поражений, феноменальная оборона – 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Гости – крепкий середняк, но в гостях у них проблемы: 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде. Защита мексиканцев – главный козырь. Ожидается минимальная победа хозяев.

Мексика

Мексиканцы на ходу. 6 матчей без поражений, в товарищеских матчах – тоже 6 без проигрыша. Оборона – просто стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах), не пропускают в 5 из 7 последних встреч. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Ганой (2:0). Команда забивает в 6 из 8 последних матчей. Дома Мексика – грозный соперник для любой команды.

Австралия

Австралийцы подходят к матчу в неплохой форме, но с проблемами в гостях. 3 поражения подряд в выездных товарищеских матчах. Атака приносит 1.40 гола в среднем, оборона пропускает столько же. В прошлом матче разгром Кюрасао (5:1) – впечатляюще. Но против топ-соперников на выезде австралийцам тяжело. Есть позитив: Австралия забивает Мексике в 3 последних личных встречах.

Факты о командах

Мексика

  • 6 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.20 пропущено
  • Не пропускают в 5 из 7 матчей
  • Забивают в 6 из 8 матчей

Австралия

  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • 3 поражения подряд в гостевых товарищеских матчах
  • Забивают Мексике в 3 последних встречах

Прогноз на матч Мексика – Австралия

Мексика дома с еe феноменальной обороной (0.20 пропущенных за 5 матчей) – это серьeзный вызов для любой атаки. Австралия в гостях играет тяжело – 3 поражения подряд в товарищеских матчах на выезде. История говорит, что австралийцы забивают мексиканцам регулярно. Но с такой защитой хозяев это вряд ли случится. Мексика обязана побеждать, и скорее всего, с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.88
  • Победа Мексика

1.88
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Австралия Мексика
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