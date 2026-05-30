31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся аутсайдер «Космос» (15-е место, 4 очка) и «Чертаново» (5-е место, 17 очков). Хозяева в глубочайшем кризисе: 9 матчей без побед и 9 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, напротив, в отличной форме: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, забивают 2.00 гола за игру и пропускают всего 0.40. Разница в классе колоссальная. Ожидается разгром.

«Космос»

Космос летит в пропасть. 9 матчей без побед, 9 матчей подряд с пропущенными голами – катастрофа. Оборона дырявая: 1.80 пропущенных в среднем за 5 матчей. Атака хромает – 0.60 гола за игру. В прошлом туре поражение от «Динамо СПб» (0:2). Лучший бомбардир Олег Трофимов (2 гола) не спасает. Команда выглядит обречeнной даже на домашнем поле.

«Чертаново»

Московский клуб уверенно идeт в топ-5. Отличная форма: не проигрывают в 5 из 7 матчей. Атака огненная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона – каменная стена: всего 2 пропущенных за 5 матчей (0.40 в среднем). В прошлом туре досадное поражение от «Динамо СПб» (0:1), но до этого разгромили «Череповец» (3:1) и «ФК Тверь» (2:0). «Чертаново» должно побеждать таких соперников без вопросов.

Факты о командах

«Космос»

15-е место, 4 очка, лучший бомбардир: Олег Трофимов (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

9 матчей без побед

Пропускают в 9 матчах подряд

«Чертаново»

5-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Ив-Пулумде Никиема (1)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

Всего 2 пропущенных за 5 игр

Прогноз на матч «Космос» – «Чертаново»

«Космос» – худшая команда по форме: 9 матчей без побед, 9 матчей с пропусками. «Чертаново» – одна из лучших команд по атаке и обороне. Разрыв колоссальный. Гости забивают 2 гола за матч, а хозяева пропускают почти 2. Даже с учeтом выезда, «Чертаново» обязано побеждать с комфортной разницей. Вопрос лишь в том, сколько забьют.

Рекомендованные ставки