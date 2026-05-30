31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Арсенал-2» (12-е место, 8 очков) и «Зенит» Пенза (14-е место, 7 очков). Битва двух дырявых оборон: обе команды пропускают в среднем по 2.20 гола за последние 5 матчей. «Арсенал-2» при этом много забивает – 2.00 гола за игру. «Зенит» Пенза, напротив, атакует слабо – всего 0.40 гола за матч. Оборона хозяев ужасна, но гости в гостях проигрывают 3 последних матча и почти не забивают. Домашнее поле должно стать решающим фактором.

«Арсенал-2»

Тульский фарм-клуб находится в зоне вылета, но показывает атакующий футбол. 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем) – отличный показатель. Проблема – оборона: пропускают в 7 последних матчах, 2.20 гола за игру. В прошлом туре поражение от «Сатурна» (1:2), но до этого была перестрелка со «СКА-Хабаровск-2» (5:4). Лучший бомбардир Даниил Павлов (1 гол) – слабовато для лидера. «Арсенал-2» умеет забивать, но и пропускает пачками. Дома нужно побеждать прямого конкурента.

«Зенит» Пенза

Пензенцы идут на 14-м месте, и их форма вызывает тревогу. В гостях проигрывают в 3 последних матчах. Атака совсем никакая: всего 0.40 гола в среднем за 5 матчей (2 гола в 5 играх). Оборона такая же дырявая, как у хозяев – 2.20 пропущенных. В прошлом туре минимальная победа над «Строгино» (1:0) – редкий позитив. Денис Скрыпников (2 гола) – лучший бомбардир. Единственный плюс: «Зенит» забивает «Арсеналу-2» в 4 последних личных встречах. Но с такой атакой в гостях это вряд ли поможет.

Факты о командах

«Арсенал-2»

12-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Даниил Павлов (1)

За 5 матчей: 2.00 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 7 последних матчах

10 голов в 5 матчах

«Зенит» Пенза

14-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Денис Скрыпников (2)

За 5 матчей: 0.40 забито, 2.20 пропущено

3 поражения в 3 последних гостевых матчах

Забивают «Арсеналу-2» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Арсенал-2» – «Зенит» Пенза

Две худшие обороны лиги встречаются. «Арсенал-2» пропускает 2.20, но и забивает 2.00. «Зенит» Пенза пропускает столько же, но забивает в 5 раз реже. В гостях пензенцы проигрывают 3 матча подряд и практически не забивают. Хозяева дома должны использовать своe преимущество и наконец-то победить после серии неудач. Гости могут забить – история подсказывает. Но это вряд ли спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки