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«Арсенал-2» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.82

30 мая 2026 9:00
Арсенал-2 - Зенит
31 мая 2026, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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1.82
Победа «Арсенал-2»
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Арсенал-2» (12-е место, 8 очков) и «Зенит» Пенза (14-е место, 7 очков). Битва двух дырявых оборон: обе команды пропускают в среднем по 2.20 гола за последние 5 матчей. «Арсенал-2» при этом много забивает – 2.00 гола за игру. «Зенит» Пенза, напротив, атакует слабо – всего 0.40 гола за матч. Оборона хозяев ужасна, но гости в гостях проигрывают 3 последних матча и почти не забивают. Домашнее поле должно стать решающим фактором.

«Арсенал-2»

Тульский фарм-клуб находится в зоне вылета, но показывает атакующий футбол. 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем) – отличный показатель. Проблема – оборона: пропускают в 7 последних матчах, 2.20 гола за игру. В прошлом туре поражение от «Сатурна» (1:2), но до этого была перестрелка со «СКА-Хабаровск-2» (5:4). Лучший бомбардир Даниил Павлов (1 гол) – слабовато для лидера. «Арсенал-2» умеет забивать, но и пропускает пачками. Дома нужно побеждать прямого конкурента.

«Зенит» Пенза

Пензенцы идут на 14-м месте, и их форма вызывает тревогу. В гостях проигрывают в 3 последних матчах. Атака совсем никакая: всего 0.40 гола в среднем за 5 матчей (2 гола в 5 играх). Оборона такая же дырявая, как у хозяев – 2.20 пропущенных. В прошлом туре минимальная победа над «Строгино» (1:0) – редкий позитив. Денис Скрыпников (2 гола) – лучший бомбардир. Единственный плюс: «Зенит» забивает «Арсеналу-2» в 4 последних личных встречах. Но с такой атакой в гостях это вряд ли поможет.

Факты о командах

«Арсенал-2»

  • 12-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Даниил Павлов (1)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • 10 голов в 5 матчах

«Зенит» Пенза

  • 14-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Денис Скрыпников (2)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 2.20 пропущено
  • 3 поражения в 3 последних гостевых матчах
  • Забивают «Арсеналу-2» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Арсенал-2» – «Зенит» Пенза

Две худшие обороны лиги встречаются. «Арсенал-2» пропускает 2.20, но и забивает 2.00. «Зенит» Пенза пропускает столько же, но забивает в 5 раз реже. В гостях пензенцы проигрывают 3 матча подряд и практически не забивают. Хозяева дома должны использовать своe преимущество и наконец-то победить после серии неудач. Гости могут забить – история подсказывает. Но это вряд ли спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенал-2» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.82
Победа «Арсенал-2»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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