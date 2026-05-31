Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Зенит: обзор матча 31 мая 2026

Арсенал-2
31.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
86' Д. Гусаров
13' Е. Егоров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Арсенал-2 - Зенит
Завершен
Желтая карточка
Алексей Колышев
90' +2
89'
Замена
Elkhan Shamsudinov ️️️️➡️️ Денис Скрыпников
89'
Замена
Илья Куракин ️️️️➡️️ Евгений Егоров
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Александр Кононыкин
88'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Гусаров
Пас отдал Алексей Колышев
86'
Желтая карточка
Артем Кузин
85'
Замена
Михаил Козин ️️️️➡️️ Давид Гиголаев
81'
Замена
Григорий Ладин ️️️️➡️️ Ярослав Демченко
80'
69'
Желтая карточка
Максим Попцов
68'
Желтая карточка
Глеб Гейкин
60'
Замена
Максим Попцов ️️️️➡️️ Александр Родионов
46'
Замена
Артем Серебряков ️️️️➡️️ Александр Дементьев
Замена
Дмитрий Гусаров ️️️️➡️️ Евгений Мухин
46'
Замена
Денис Сеник ️️️️➡️️ Егор Князев
46'
13'
ГОЛ! 0:1! Евгений Егоров
Пас отдал Павел Макаров
9'
Замена
Александр Кухарчук ️️️️➡️️ Никита Колесин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ВР
50
Илья Соколов
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЛЗ
53
Ярослав Демченко
ЛЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
63
Александр Кононыкин
ПЗ
56
Алексей Колышев
ПЗ
91
Егор Князев
ЛП
95
Степан Обрывков
ПП
90
Даниил Павлов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Зенит
1
Тимур Зайнуллин
ВР
69
Ярослав Теречев
ЛЗ
20
Александр Дементьев
ЛЗ
3
Глеб Гейкин
ЛЗ
77
Павел Макаров
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ПЗ
21
Александр Везиков
ПЗ
10
Денис Скрыпников
ЛП
17
Евгений Егоров
ПП
71
Александр Родионов
ЦФ
11
Никита Колесин
ЦФ
Главный тренер
Павел Зубов
Арсенал-2
69
Михаил Козин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
36
Денис Сеник
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦФ
Зенит
63
Илья Горунов
ЦЗ
5
Илья Куракин
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
74
Артем Серебряков
ЦЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
3-2-2-2
66
Нечкин
63
Кононыкин
50
Соколов
52
Кузин
53
Демченко
56
Колышев
91
Князев
95
Обрывков
78
Мухин
90
Павлов
3-2-2-2
1
Зайнуллин
23
Кулаковский
69
Теречев
20
Дементьев
21
Везиков
3
Гейкин
17
Егоров
10
Скрыпников
11
Колесин
71
Родионов
87
Гиголаев
69
Козин
69
Козин
87
Гиголаев
63
Кононыкин
66
Хакимов
66
Хакимов
63
Кононыкин
91
Князев
36
Сеник
36
Сеник
91
Князев
53
Демченко
78
Ладин
78
Ладин
53
Демченко
78
Мухин
47
Гусаров
47
Гусаров
78
Мухин
17
Егоров
5
Куракин
5
Куракин
17
Егоров
11
Колесин
79
Кухарчук
79
Кухарчук
11
Колесин
20
Дементьев
74
Серебряков
74
Серебряков
20
Дементьев
10
Скрыпников
27
Shamsudinov
27
Shamsudinov
10
Скрыпников
71
Родионов
38
Попцов
38
Попцов
71
Родионов
Остались в запасе
Арсенал-2
Зенит
1
Глеб Костелей
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
63
Илья Горунов
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
Остались в запасе
63
Илья Горунов
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Павел Зубов
Статистика матча Арсенал-2 - Зенит
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
M. Yakovlev
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Зенит
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+