14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Арсенал-2 Тула» и «Родина-М».

«Арсенал-2 Тула»

Тульский фарм-клуб занимает 13-е место в турнирной таблице (9 очков после 11 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в четырeх последних матчах, пропускает в девяти последних. Оборона «Арсенала-2» выглядит катастрофически – в среднем 2.40 пропущенных за последние пять игр (12 голов в пяти встречах). Атака при этом действует средне – 1.60 гола за игру (восемь голов в пяти матчах). В прошлом туре туляки уступили «Металлургу» Липецк на выезде (1:3). При этом команда забивает в трeх последних матчах.

«Родина-М»

Московская «Родина-М» располагается на девятом месте (13 очков). Команда демонстрирует стабильную игру: в последних двух матчах одержаны победы. Атака гостей приносит 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжнее, чем у хозяев – 1.00 пропущенного в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Строгино» (2:0). В личных встречах с «Арсеналом-2» москвичи имеют смешанную статистику: в последней игре они уступили (0:3), но ранее побеждали (2:1).

Факты о командах

«Арсенал-2 Тула»

13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Гусаров (4)

За 5 матчей: 1.60 забито, 2.40 пропущено

4 матча без побед

Пропускают в 9 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

«Родина-М»

9-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Антон Камышенко (6)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

2 победы подряд

Прогноз на матч «Арсенал-2 Тула» – «Родина-М»

«Родина-М» подходит к матчу в лучшей форме и располагает более надeжной обороной. «Арсенал-2» пропускает в каждом матче и редко выигрывает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом слабой защиты хозяев – и забить. Вероятно, «Родина-М» сможет взять очки, а тотал голов может оказаться невысоким из-за не самой яркой атаки гостей.

Рекомендованные ставки