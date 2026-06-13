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«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70

13 июня 2026 9:19
Арсенал-2 - Родина-М
14 июн. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
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1.70
Тотал голов меньше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Арсенал-2 Тула» и «Родина-М».

«Арсенал-2 Тула»

Тульский фарм-клуб занимает 13-е место в турнирной таблице (9 очков после 11 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в четырeх последних матчах, пропускает в девяти последних. Оборона «Арсенала-2» выглядит катастрофически – в среднем 2.40 пропущенных за последние пять игр (12 голов в пяти встречах). Атака при этом действует средне – 1.60 гола за игру (восемь голов в пяти матчах). В прошлом туре туляки уступили «Металлургу» Липецк на выезде (1:3). При этом команда забивает в трeх последних матчах.

«Родина-М»

Московская «Родина-М» располагается на девятом месте (13 очков). Команда демонстрирует стабильную игру: в последних двух матчах одержаны победы. Атака гостей приносит 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжнее, чем у хозяев – 1.00 пропущенного в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Строгино» (2:0). В личных встречах с «Арсеналом-2» москвичи имеют смешанную статистику: в последней игре они уступили (0:3), но ранее побеждали (2:1).

Факты о командах

«Арсенал-2 Тула»

  • 13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Гусаров (4)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 2.40 пропущено
  • 4 матча без побед
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • Забивают в 3 последних матчах

«Родина-М»

  • 9-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Антон Камышенко (6)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • 2 победы подряд

Прогноз на матч «Арсенал-2 Тула» – «Родина-М»

«Родина-М» подходит к матчу в лучшей форме и располагает более надeжной обороной. «Арсенал-2» пропускает в каждом матче и редко выигрывает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом слабой защиты хозяев – и забить. Вероятно, «Родина-М» сможет взять очки, а тотал голов может оказаться невысоким из-за не самой яркой атаки гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.70

1.70
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Родина-М Арсенал-2
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