Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:18
Арсенал-2 - Орел
08 июн. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Арсенал-2»
Сделать ставку

8 июня в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Арсенал-2 Тула» примет «Орел» на домашнем стадионе. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, однако туляки набрали неплохой ход и имеют положительную динамику в последних матчах. Встреча обещает быть упорной, но шансы на победу хозяев выглядят предпочтительнее.

«Арсенал-2 Тула»

Резервная команда тульского клуба занимает 11-е место после 10 туров, набрав 11 очков. «Арсенал-2 Тула» не проигрывает уже три матча подряд, а в шести последних обязательно забивает. За этот отрезок команда забила 7 голов, столько же и пропустила. При этом проблем в обороне избежать не удаeтся – клуб пропускает в 13 матчах подряд. Тем не менее на фоне нестабильных соперников команда постепенно выравнивает результаты.

Последние встречи показывают, что «Арсенал-2 Тула» способен навязать борьбу даже более крепким командам: победы над «Динамо Брянск» и «Строгино», ничья с «Квантом». Эта положительная динамика может быть продолжена в игре с одним из аутсайдеров группы.

«Орел»

Гости из Орла располагаются на 14-й строчке, набрав всего 7 очков в 10 матчах. В последних пяти турах «Орел» забил всего трижды и пропустил семь голов, сохранив ворота сухими лишь однажды. Выездные матчи складываются катастрофически – 5 поражений подряд. Несмотря на слабые результаты, команда не выглядит полностью безнадежной: была ничья с «Динамо СПб» и победа над «Ротором-2».

Главная проблема – слабая атака. При среднем показателе 0.6 гола за игру «Орел» попросту не создаeт достаточного давления на чужую оборону. Гоча Гогричиани остаeтся лидером атаки, но и его результативность снижается.

Факты о командах

«Арсенал-2 Тула»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Обязательно забивает в 6 последних играх
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.4 забитых и 1.4 пропущенных гола за 5 последних игр

«Орел»

  • Не побеждает в 5 последних выездных матчах
  • Пропускает в 9 из 11 встреч
  • В среднем забивает 0.6 гола за игру
  • В последних 5 матчах – 3 гола при 7 пропущенных

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
10
Забитых мячей
13
1.11
В среднем за матч
1.44
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Арсенал-2
0 : 0
08.06.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 3
25.08.2024
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Орел
2 : 1
12.05.2024
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 20 тур
Орел
0 : 3
23.04.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
Арсенал-2
2 : 2
09.09.2016
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 19 тур
Орел
0 : 0
17.04.2016
Арсенал-2
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Арсенал-2
2 : 1
31.08.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
10.11.2014
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Орел
4 : 0
16.08.2014
Арсенал-2
Показать все

Прогноз на матч

Скорее всего, матч пройдeт в привычном сценарии для этих команд: «Арсенал-2 Тула» постарается доминировать в атаке, в то время как «Орел» будет делать ставку на редкие контратаки. С учeтом слабой игры гостей на выезде и нынешнего подъeма туляков, фаворитом встречи выглядит хозяева. Однако не стоит ждать крупного счeта – у обеих команд есть проблемы с реализацией.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Арсенал-2 Тула»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Арсенал-2 Тула» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Арсенал-2 Тула» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Арсенал-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Орел Арсенал-2
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 