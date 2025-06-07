8 июня в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Арсенал-2 Тула» примет «Орел» на домашнем стадионе. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, однако туляки набрали неплохой ход и имеют положительную динамику в последних матчах. Встреча обещает быть упорной, но шансы на победу хозяев выглядят предпочтительнее.
«Арсенал-2 Тула»
Резервная команда тульского клуба занимает 11-е место после 10 туров, набрав 11 очков. «Арсенал-2 Тула» не проигрывает уже три матча подряд, а в шести последних обязательно забивает. За этот отрезок команда забила 7 голов, столько же и пропустила. При этом проблем в обороне избежать не удаeтся – клуб пропускает в 13 матчах подряд. Тем не менее на фоне нестабильных соперников команда постепенно выравнивает результаты.
Последние встречи показывают, что «Арсенал-2 Тула» способен навязать борьбу даже более крепким командам: победы над «Динамо Брянск» и «Строгино», ничья с «Квантом». Эта положительная динамика может быть продолжена в игре с одним из аутсайдеров группы.
«Орел»
Гости из Орла располагаются на 14-й строчке, набрав всего 7 очков в 10 матчах. В последних пяти турах «Орел» забил всего трижды и пропустил семь голов, сохранив ворота сухими лишь однажды. Выездные матчи складываются катастрофически – 5 поражений подряд. Несмотря на слабые результаты, команда не выглядит полностью безнадежной: была ничья с «Динамо СПб» и победа над «Ротором-2».
Главная проблема – слабая атака. При среднем показателе 0.6 гола за игру «Орел» попросту не создаeт достаточного давления на чужую оборону. Гоча Гогричиани остаeтся лидером атаки, но и его результативность снижается.
Факты о командах
«Арсенал-2 Тула»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Обязательно забивает в 6 последних играх
- Пропускает в 13 матчах подряд
- Средняя результативность: 1.4 забитых и 1.4 пропущенных гола за 5 последних игр
«Орел»
- Не побеждает в 5 последних выездных матчах
- Пропускает в 9 из 11 встреч
- В среднем забивает 0.6 гола за игру
- В последних 5 матчах – 3 гола при 7 пропущенных
Прогноз на матч
Скорее всего, матч пройдeт в привычном сценарии для этих команд: «Арсенал-2 Тула» постарается доминировать в атаке, в то время как «Орел» будет делать ставку на редкие контратаки. С учeтом слабой игры гостей на выезде и нынешнего подъeма туляков, фаворитом встречи выглядит хозяева. Однако не стоит ждать крупного счeта – у обеих команд есть проблемы с реализацией.
Точный счeт: 2:1 в пользу «Арсенал-2 Тула»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Арсенал-2 Тула» – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Арсенал-2 Тула» больше 1.5 – коэффициент 2.00