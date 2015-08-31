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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Орел
Арсенал-2 - Орел: обзор матча 31 августа 2015
Арсенал-2
31.08.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
2 : 1
Завершен
Орел
26'
А. Котенко
68'
Д. Шилов (П)
80'
А. Налетов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Орел
88'
Замена
И. Труханский
️️️️
Н. Гришин
Замена
А. Лобзин
️️️️
Д. Стародуб
86'
Замена
А. Закарлюка
️️️️
Д. Шилов
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Налетов
Замена
А. Крючков
️️️️
А. Базанов
78'
Замена
В. Альшанский
️️️️
П. Сергеев
70'
68'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
И. Вознесенский
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Шилов
68'
Желтая карточка
Р. Гагиты
53'
46'
Замена
А. Федяев
️️️️
А. Васюков
ГОЛ! 1:0!
А. Котенко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
91
Алексей Скорняков
ВР
2
Александр Чибиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Орел
35
Никита Макеев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
14
Михаил Рыжов
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
5
Андрей Федяев
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
3-2-4-1
91
Скорняков
2
Чибиров
55
Фарион
92
Налетов
11
Стародуб
9
Шилов
27
Игнатьев
20
Сергеев
33
Котенко
73
Гагиты
11
Базанов
4-1-3-2
35
Макеев
15
Васюков
2
Гришин
5
Фурсин
3
Полосин
19
Солнцев
14
Рыжов
7
Вознесенский
20
Суродин
15
Серегин
10
Мирошкин
20
Сергеев
30
Альшанский
30
Альшанский
20
Сергеев
11
Стародуб
26
Лобзин
26
Лобзин
11
Стародуб
11
Базанов
21
Крючков
21
Крючков
11
Базанов
9
Шилов
17
Закарлюка
17
Закарлюка
9
Шилов
2
Гришин
96
Труханский
96
Труханский
2
Гришин
7
Вознесенский
99
Ручкин
99
Ручкин
7
Вознесенский
15
Васюков
5
Федяев
5
Федяев
15
Васюков
Остались в запасе
Арсенал-2
Орел
2
Никита Сорокин
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
35
Максим Староверов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
17
Михаил Пашкин
ОП
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
35
Максим Староверов
ВР
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Арсенал-2 - Орел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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