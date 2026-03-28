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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Родина-М - Орел
Родина-М - Орел: обзор матча 28 марта 2026
Родина-М
28.03.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
0 : 1
Завершен
Орел
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