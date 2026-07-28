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  • «2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 18:44
2DROTS
28.07.2026, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Орел
Статистика матча 2DROTS - Орел
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
18
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «2DROTS» против «Орла», 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «2DROTS»«Орел»

«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Орел 2DROTS
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