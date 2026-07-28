Статистика матча 2DROTS - Орел
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
18
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «2DROTS» против «Орла», 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «2DROTS» – «Орел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»