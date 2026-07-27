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«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027

27 июля 2026 8:57
2DROTS - Орел
28 июл. 2026, вторник 20:00 | Россия. Кубок, 1/32 финала
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1.65
Победа «2Drots» с форой (-1.5)
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Матч первого раунда FONBET Кубка России между медийным клубом «2Drots» и «Орлом» пройдет 28 июля 2026 года. Хозяева, несмотря на статус любительской команды, имеют опыт выступлений в Кубке России и уже проходили в прошлых розыгрышах, где их отличала дисциплинированная игра в обороне. Гости представляют Вторую лигу Б и подходят к игре с серьезными проблемами в защите – команда пропускает в восьми последних матчах, в том числе недавно разгромно уступила «Сатурну» (0:4). Сможет ли «Орел» прервать свою неудачную серию и воспользоваться классом профессиональной лиги, или «2Drots» продолжат свои кубковые традиции и добьются победы за счет организации игры и домашней поддержки? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч может стать бенефисом обороны хозяев?

Кто победит в матче

«2Drots» подходит к игре с характерной для кубковых матчей прагматичной игрой: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру), что говорит о надежной обороне. Однако атака хозяев оставляет желать лучшего – всего три гола за пять матчей (в среднем 0.60), что является серьезной проблемой. В прошлом розыгрыше Кубка России «2Drots» дошел до стадии, где уступил «Космосу» (0:1), но до этого сумел пройти «Торпедо Владимир» (1:0) и «Строгино» (1:0), что показывает их умение добиваться минимальных побед за счет дисциплины и реализации одного момента. В очных встречах с «Орлом» команды не пересекались, но домашняя поддержка и опыт игры в Кубке могут стать решающими факторами. «2Drots» делает ставку на оборону, и против слабой защиты гостей это может принести результат.

«Орел», напротив, демонстрирует более высокую результативность в атаке: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), однако оборона команды является ее слабым местом – 12 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 2.40) и пропуски в восьми последних матчах подряд. В последнем туре Второй лиги «Орел» потерпел разгромное поражение от «Сатурна» (0:4), что подтвердило уязвимость против организованных соперников. Гости проигрывают в трех последних матчах и имеют серьезные проблемы в защитных действиях, что делает их уязвимыми даже перед не самой результативной атакой хозяев. Однако их класс игры в профессиональной лиге может проявиться в умении создавать моменты, но реализация будет зависеть от того, смогут ли они взломать оборону «2Drots».

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «2Drots» имеет опыт кубковых матчей, надежную оборону и играет дома, тогда как «Орел» нестабилен в защите и проигрывает последние встречи. Матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев, которые реализуют один из своих моментов и сохранят свои ворота сухими.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. Однако кубковый опыт «2Drots» (проход «Торпедо Владимир» и «Строгино» в прошлом розыгрыше) и их умение играть на ноль в таких матчах говорят в пользу хозяев. «Орел», напротив, пропускает в восьми последних матчах и находится в кризисе, что делает их аутсайдерами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «2Drots» сумеет обыграть «Орел» с минимальным преимуществом в матче первого раунда Кубка России, используя надежную оборону, домашнюю поддержку и опыт выступлений в Кубке. Хозяева редко пропускают и умеют добиваться результата в кубковых матчах, тогда как гости имеют серьезные проблемы в защите и находятся в кризисе. Учитывая, что «2Drots» пропускает в среднем 0.80 гола за матч, а «Орел» пропускает 2.40, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «2Drots» с форой (-1.5) за 1.65 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «2Drots» и «Орлом» состоится 28 июля 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

«2Drots» – «Орел»: смотреть онлайн

1.65
Победа «2Drots» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Орел 2DROTS
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