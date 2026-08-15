Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Шапекоэнсе» и «Баией» пройдет 16 августа. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в девяти последних матчах и демонстрируют слабую атаку при ненадежной обороне, тогда как гости стабильны: четыре последние встречи завершились вничью, а их защита пропускает в среднем всего 0,40 гола за игру. В очных встречах на своем поле «Шапекоэнсе» выглядит увереннее, не проигрывая в пяти из шести последних матчей против «Баии». Сможет ли хозяин использовать домашнюю поддержку и прервать свою безвыигрышную серию, или гости продолжат свою стабильную серию и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «Шапекоэнсе» говорит прежде всего фактор домашнего поля и успешная статистика очных встреч с «Баией» на своем стадионе. Хозяева не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника дома, что дает им определенное психологическое преимущество. Однако текущая форма команды катастрофична: девять матчей без побед, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 2,00 гола. В предыдущем туре «Шапекоэнсе» уступил «Куритибе» (1-2), а до этого потерпел разгром от «Фламенго» (0-4). При такой игре даже домашний стадион вряд ли поможет исправить ситуацию, особенно против стабильного соперника.

«Баия» подходит к матчу с более уверенной статистикой. Команда играет вничью в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке гости забивают в среднем 0,80 гола, что немного выше показателей хозяев. В очных встречах с «Шапекоэнсе» в Серии A «Баия» имеет преимущество – она побеждает в трех последних матчах и забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем туре «Баия» сыграла вничью с «Васко да Гама» (0-0), а до этого – с «Флуминенсе» (0-0) и «Коринтиансом» (1-1). При такой надежной защите и стабильности гости имеют все шансы на победу.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Баии». Хозяева находятся в кризисе, редко забивают и много пропускают, тогда как гости стабильны в обороне и имеют положительную историю очных встреч. Учитывая все факторы, «Баия» выглядит явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Баия» имеет преимущество в последних матчах Серии A – она побеждает в трех последних встречах с «Шапекоэнсе» и забивает в пяти из семи последних игр. Однако на домашнем стадионе «Шапекоэнсе» не проигрывает в пяти из шести последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Шапекоэнсе» катастрофична (девять матчей без побед), тогда как «Баия» стабильна (четыре ничьи подряд и надежная защита). Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, «Баия» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баии». Гости стабильны в обороне (0,40 пропущенного гола за игру), имеют преимущество в очных встречах в Серии A (три победы подряд) и играют против соперника, который находится в кризисе (девять матчей без побед, слабая атака и ненадежная защита). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком слабы, чтобы рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что «Баия» продолжит свою стабильную серию и добьется победы. Ставка: победа «Баии» с коэффициентом 2,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Баией» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.