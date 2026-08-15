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«Шапекоэнсе» – «Баия»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

15 августа 2026 9:04
Шапекоэнсе - Баия
16 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Баии»
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Шапекоэнсе» и «Баией» пройдет 16 августа. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в девяти последних матчах и демонстрируют слабую атаку при ненадежной обороне, тогда как гости стабильны: четыре последние встречи завершились вничью, а их защита пропускает в среднем всего 0,40 гола за игру. В очных встречах на своем поле «Шапекоэнсе» выглядит увереннее, не проигрывая в пяти из шести последних матчей против «Баии». Сможет ли хозяин использовать домашнюю поддержку и прервать свою безвыигрышную серию, или гости продолжат свою стабильную серию и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «Шапекоэнсе» говорит прежде всего фактор домашнего поля и успешная статистика очных встреч с «Баией» на своем стадионе. Хозяева не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника дома, что дает им определенное психологическое преимущество. Однако текущая форма команды катастрофична: девять матчей без побед, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 2,00 гола. В предыдущем туре «Шапекоэнсе» уступил «Куритибе» (1-2), а до этого потерпел разгром от «Фламенго» (0-4). При такой игре даже домашний стадион вряд ли поможет исправить ситуацию, особенно против стабильного соперника.

«Баия» подходит к матчу с более уверенной статистикой. Команда играет вничью в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке гости забивают в среднем 0,80 гола, что немного выше показателей хозяев. В очных встречах с «Шапекоэнсе» в Серии A «Баия» имеет преимущество – она побеждает в трех последних матчах и забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем туре «Баия» сыграла вничью с «Васко да Гама» (0-0), а до этого – с «Флуминенсе» (0-0) и «Коринтиансом» (1-1). При такой надежной защите и стабильности гости имеют все шансы на победу.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Баии». Хозяева находятся в кризисе, редко забивают и много пропускают, тогда как гости стабильны в обороне и имеют положительную историю очных встреч. Учитывая все факторы, «Баия» выглядит явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Баия» имеет преимущество в последних матчах Серии A – она побеждает в трех последних встречах с «Шапекоэнсе» и забивает в пяти из семи последних игр. Однако на домашнем стадионе «Шапекоэнсе» не проигрывает в пяти из шести последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Шапекоэнсе» катастрофична (девять матчей без побед), тогда как «Баия» стабильна (четыре ничьи подряд и надежная защита). Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, «Баия» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 3 (25%)
Ничьих - 5 (42%)
Побед - 4 (33%)
10
Забитых мячей
15
0.83
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
3 : 0
25.10.2021
Шапекоэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
3 : 0
25.10.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
04.07.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
1 : 1
07.11.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
28.07.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
1 : 0
05.11.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
20.07.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
0 : 1
27.11.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
03.08.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
0 : 1
12.10.2014
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
01.06.2014
Баия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Шапекоэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
21
Kauan
ЦЗ
3
Эдуардо Винисиус Домаховский
(К) ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
27
Камило
ОП
16
Bruno Matias
ЦП
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
94
Kevin Ramírez
ЦФ
Баия
1
Роналдо
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
31
Roman Gomez
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
5
Николас Асеведо
(К) ОП
57
Kauê Furquim
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
33
David Duarte
ЦФ
16
Erick Pulga
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
30
Matheus
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
25
Victor Caetano
ЦЗ
26
Эвертон Соуза да Круз
ПЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
19
David Antunes
ЦП
18
Neto Pessoa
ЦФ
9
Tulio Eduardo Silva de Oliveira
ЦФ
29
F. Rossi
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
97
Enio
ЦФ
Баия
44
Marcos Victor
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Микель Араухо
АП
99
Кристиан Оливера
ПВ
23
Матео Санабрия
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
17
Guido Herrera
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
4-1-1-4
98
Пайшао
12
Фернандо
21
3
Домаховский
5
Хейтор
27
Камило
16
88
94
10
7
2-2-3-3
1
Роналдо
31
15
Рамос Минго
5
Асеведо
46
Джуба
57
6
Лукас
11
Нестор
9
Велис
16
33
12
Фернандо
91
Пачеко
91
Пачеко
12
Фернандо
5
Хейтор
26
Соуза да Круз
26
Соуза да Круз
5
Хейтор
88
19
19
88
94
9
9
94
16
29
29
16
46
Джуба
66
66
46
Джуба
31
8
Кайо
8
Кайо
31
6
Лукас
14
Эрик
14
Эрик
6
Лукас
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
57
23
Санабрия
23
Санабрия
57
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Баия
30
Matheus
ВР
25
Victor Caetano
ЦЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
18
Neto Pessoa
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
97
Enio
ЦФ
44
Marcos Victor
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
99
Кристиан Оливера
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
17
Guido Herrera
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
30
Matheus
ВР
25
Victor Caetano
ЦЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
18
Neto Pessoa
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
97
Enio
ЦФ
Остались в запасе
44
Marcos Victor
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
99
Кристиан Оливера
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
17
Guido Herrera
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Max
ЦФ
Янник Боласи
ЦП
João Paulo
ЦФ
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
Рафаэль душ Сантуш Карвальейра Нативидаде
ОП
Robert Santos
ЦФ
Bruno Tubarão
ЦФ
Баия
Точно не сыграют
Адемир
ПВ
Эвертон Рибейро
ЦП
LÃ©o
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баии». Гости стабильны в обороне (0,40 пропущенного гола за игру), имеют преимущество в очных встречах в Серии A (три победы подряд) и играют против соперника, который находится в кризисе (девять матчей без побед, слабая атака и ненадежная защита). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком слабы, чтобы рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что «Баия» продолжит свою стабильную серию и добьется победы. Ставка: победа «Баии» с коэффициентом 2,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Баией» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Шапекоэнсе» – «Баия»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

2.00
Победа «Баии»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Баия Шапекоэнсе
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