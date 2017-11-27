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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Шапекоэнсе
Баия - Шапекоэнсе: обзор матча 27 ноября 2017
Баия
27.11.2017, понедельник, 00:01
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Шапекоэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Баия - Шапекоэнсе
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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